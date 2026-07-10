Självgående bilmekaniker till kund i Falkenberg!
NearYou Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Falkenberg Visa alla maskinreparatörsjobb i Falkenberg
2026-07-10
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NearYou Sverige AB i Falkenberg
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-10Om företaget
Företagsinfo lämnas ut längre fram i processen.
Tjänstebeskrivning
Vi söker nu en erfaren och självgående bilmekaniker som är redo för en ny utmaning. I rollen arbetar du med service, felsökning och reparation av personbilar och lätta transportfordon.
Arbetet är varierande och innefattar allt från enklare service till mer avancerad diagnostik och reparationer. Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor, vilket ställer krav på god samarbetsförmåga och tydlig kommunikation. Du blir en del av ett modernt företag med en familjär känsla där kvalitet och yrkesstolthet står i fokus.Kvalifikationer
Vi söker dig som är erfaren, självgående och har ett stort intresse för fordon och teknik. Du har god vana av att arbeta som bilmekaniker och känner dig trygg i att ta ansvar för hela arbetsprocessen – från felsökning till färdig reparation.
Vi ser att du:
Har flera års erfarenhet som bilmekaniker
Är självgående och tar eget ansvar för ditt arbete
Har god teknisk förståelse och är van vid felsökning
Är noggrann och kvalitetsmedveten i ditt arbete
Har god samarbetsförmåga men kan även arbeta självständigt
Innehar B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet av diagnostikverktyg och modern fordonsteknik
Kunskap inom el och elektronik
Erfarenhet av arbete med olika bilmärken
Du är en lösnings orienterad och positiv person som trivs i verkstadsmiljö och bidrar till ett gott arbetsklimat.
Du arbetar dagligen med verktyg och utrustning som kräver både precision och säkerhetstänk. Noggrannhet är avgörande då arbetet ofta kräver hög exakthet.
Låter detta intressant?
Tjänsten kommer att tillsättas löpande så tveka inte på ansöka redan idag. Varmt välkommen med din ansökan.
Om NearYou
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering. Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Att arbeta som konsult på NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), https://nearyou.se
Storgatan 24 (visa karta
)
302 43 HALMSTAD Arbetsplats
Nearyou Halmstad Kontakt
Omar Muratbegovic Omar.Muratbegovic@nearyou.se +46 72 240 99 57 Jobbnummer
9999552