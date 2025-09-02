Självgående bilmekaniker sökes till växande verkstad.
New Car Fyrstad AB / Maskinreparatörsjobb / Vänersborg Visa alla maskinreparatörsjobb i Vänersborg
2025-09-02
, Trollhättan
, Essunga
, Grästorp
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos New Car Fyrstad AB i Vänersborg
Vi är ett växande bilföretag som både säljer och servar bilar. Just nu expanderar vi vår verkstad och söker en driven bilmekaniker som vill vara med på resan framåt. Vi erbjuder en trevlig arbetsmiljö där du får ta stort ansvar och möjlighet att utvecklas.Publiceringsdatum2025-09-02Dina arbetsuppgifter
Felsökning, service och reparation av personbilar
Hantera kundkontakt, ta emot bilar och boka tider
Medverka till att utveckla rutiner i en växande verkstad
Arbeta självständigt men även i nära samarbete med teametKvalifikationer
Erfarenhet av bilmekanikerarbete (felsökning och service)
Goda kunskaper i fordonsteknik
B-körkort
Svenska eller engelska i tal och skrift
Meriterande om du har erfarenhet av kundmottagningDina personliga egenskaper
Självgående och ansvarstagande
Serviceinriktad och kommunikativ
Strukturerad och lösningsorienterad
Vi erbjuder
Fast anställning efter provanställning
Konkurrenskraftig lön enligt överenskommelse
Möjlighet att växa i takt med att verkstaden expanderar
En arbetsplats där din insats märks och uppskattasSå ansöker du
Skicka din ansökan till hamid@newcar.se
eller ring +46 521 57 75 70 för mer information.
Urval sker löpande - välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: hamid@newcar.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare New Car Fyrstad AB
(org.nr 559241-1408)
Stampgatan 8 New Car (visa karta
)
462 73 VÄNERSBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9488906