Självgående bilmekaniker sökes till växande verkstad.

New Car Fyrstad AB / Maskinreparatörsjobb / Vänersborg
2025-09-02


Visa alla maskinreparatörsjobb i Vänersborg, Trollhättan, Essunga, Grästorp, Uddevalla eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos New Car Fyrstad AB i Vänersborg

Vi är ett växande bilföretag som både säljer och servar bilar. Just nu expanderar vi vår verkstad och söker en driven bilmekaniker som vill vara med på resan framåt. Vi erbjuder en trevlig arbetsmiljö där du får ta stort ansvar och möjlighet att utvecklas.

Publiceringsdatum
2025-09-02

Dina arbetsuppgifter
Felsökning, service och reparation av personbilar
Hantera kundkontakt, ta emot bilar och boka tider
Medverka till att utveckla rutiner i en växande verkstad
Arbeta självständigt men även i nära samarbete med teamet

Kvalifikationer
Erfarenhet av bilmekanikerarbete (felsökning och service)
Goda kunskaper i fordonsteknik
B-körkort
Svenska eller engelska i tal och skrift
Meriterande om du har erfarenhet av kundmottagning

Dina personliga egenskaper
Självgående och ansvarstagande
Serviceinriktad och kommunikativ
Strukturerad och lösningsorienterad

Vi erbjuder
Fast anställning efter provanställning
Konkurrenskraftig lön enligt överenskommelse
Möjlighet att växa i takt med att verkstaden expanderar
En arbetsplats där din insats märks och uppskattas

Så ansöker du
Skicka din ansökan till hamid@newcar.se eller ring +46 521 57 75 70 för mer information.
Urval sker löpande - välkommen med din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: hamid@newcar.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
New Car Fyrstad AB (org.nr 559241-1408)
Stampgatan 8 New Car (visa karta)
462 73  VÄNERSBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9488906

Prenumerera på jobb från New Car Fyrstad AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos New Car Fyrstad AB: