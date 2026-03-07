Självgående anläggningsarbetare till stabilt familjeföretag
2026-03-07
Om rollen & arbetsgivaren
Topptalang har fått i uppdrag att rekrytera två duktiga markanläggare åt kunds vägnar som bedriver verksamhet i Storstockholm, främst norra sidan som det ser ut med projekt just nu och om du kvalificerar i urvalet kommer du givetvis få veta vilket företag det gäller.
Företaget är ett familjeägt mark- och anläggningsföretag i Stockholm, grundat 1957 och idag i tredje generationen. Bolaget arbetar med helhetslösningar för utomhusmiljöer och utför både löpande skötsel och nyanläggning inom mark och VA, främst åt bostadsrättsföreningar och privata fastighetsbolag.
Du kommer bli en nyckelperson i ett litet och sammansvetsat anläggningsteam som arbetar med både nyanläggning och underhåll av utomhusmiljöer. Uppdragen varierar i omfattning och innehåll och kan omfatta allt från markberedning, dränering och grundarbeten till plattläggning, stenläggning, utomhussnickeri och enklare VA-arbeten.
Markanläggningsteamet består idag av två erfarna medarbetare, och kunden söker nu två nya markanläggare för att bygga upp ett nytt team. Du kommer arbeta tätt tillsammans med din kollega och gemensamt ansvara för utförandet av projekten - från etablering av arbetsplats till färdigt resultat. Arbetet är operativt och utförs ute på plats där ni tillsammans tolkar ritningar och arbetsorder, planerar arbetsmoment och driver arbetet framåt på ett effektivt och säkert sätt. Projekten är ofta relativt korta (cirka en månad), vilket innebär variation i både arbetsuppgifter och arbetsplatser.
Hos denna arbetsgivare ges du stort förtroende och frihet under ansvar. Rollen passar dig som är självgående, lösningsorienterad och trygg i din yrkesroll, och som trivs med att ta egna initiativ, fatta beslut på plats och samtidigt ha nära stöd från arbetsledning vid behov.
Grundkrav:
• Minst 3 års erfarenhet av mark- eller anläggningsarbete
• Maskinvana: grävmaskin (certifikat krävs ej).
• B-körkort.
• Goda kunskaper i svenska i tal och förståelse.
• Förmåga att ta eget ansvar, planera det dagliga arbetet och driva arbetsuppgifter framåt på ett säkert och professionellt sätt.
Meriterande:
• Relevant utbildning inom mark- och anläggning eller bygg.
• Relevant utbildning inom mark- och anläggning eller bygg.
• Självgående och ansvarstagande - kan ta stort eget ansvar för arbetet på plats och lösa problem när de uppstår.
• Problemlösande och initiativrik - hittar praktiska lösningar i fält och bidrar gärna med förbättringsförslag.
• Samarbetsvillig och serviceinriktad - arbetar bra i mindre team och kan kommunicera tydligt med kollegor, arbetsledning och kunder.
• Flexibel och anpassningsbar - trivs med varierande arbetsuppgifter och miljöer, samt snabba förändringar i projektet.
• Noggrann och säkerhetsmedveten - utför arbetet metodiskt, följer ritningar och säkerhetsföreskrifter samt upprätthåller ordning på arbetsplatsen.
Arbetsuppgifter (urval)
• Utföra mark- och anläggningsarbete i varierande projekt, exempelvis schaktning, dränering, markisolering, plattläggning samt enklare anläggningssnickeri såsom trädäck.
• Köra och hantera arbetsmaskiner och verktyg, exempelvis grävmaskin, hjullastare och mindre maskiner, på ett säkert och ansvarsfullt sätt.
• Planera och driva arbetsmoment tillsammans med din kollega, i dialog med arbetsledare, inklusive förberedelser, materialhantering och beställningar vid behov.
• Säkerställa kvalitet, ordning och säkerhet på arbetsplatsen samt följa ritningar, arbetsordrar och säkerhetsrutiner.
Tryggt erbjudande
• Trygg anställning enligt Kommunals kollektivavtal
• Konkurrenskraftig månadslön
• Friskvårdsbidrag 3000 kr
• Tjänstepension
• 5 veckors semester
• Nödvändig utrustning och full skyddsutrustning
• Möjlighet till tjänstebil för arbetsresor
• Tillgång till relevanta utbildningar vid behov, exempelvis BE-körkort
Praktiskt & villkor
• Arbetstid: Måndag till fredag kl. 07:00-16:00
• Anställning: Heltid med inledande provanställning
• Startdatum: mars/april eller enligt överenskommelse
• Placering: Garage med utrustning i Solna och Upplands Väsby men att åka direkt till projekt efter uppstart går bra
• Fordon & utrustning: Arbetsfordon och nödvändig skyddsutrustning tillhandahållsSå ansöker du
Skicka in din ansökan via länken. Urval och intervjuer sker löpande.
Övrig information
Urval sker löpande.
