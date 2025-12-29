Självgående administratör med databasarbete - vikariat Pauser Media Globen
Pauser Media AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-12-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pauser Media AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Tyresö
eller i hela Sverige
Till vår avdelning Verksamhetsstöd söker vi en engagerad och ambitiös vikarie som vill utvecklas i ett mediabolag med mycket högt tempo och varierande arbetsuppgifter. Du är en administrativ begåvning som gillar ordning och reda samt är kommunikativ. Vi letar efter dig som är i början av karriären, full av energi och redo att ta stort ansvar från dag ett. Kontoret ligger i Slakthusområdet, ett område under utveckling med närhet till restauranger och service samt goda kommunikationer.
Om rollen
Som vikarie hos oss kommer du att arbeta nära både kunder och interna team. Du blir en viktig del av vår dagliga produktion och kundhantering, och kommer att få möjlighet att bidra i flera projekt samtidigt. Det här vikariatet kräver att du är stresstålig, snabbt kan ta ansvar och arbeta självständigt från dag ett. Tjänsten passar dig som passar dig som trivs i en mycket flexibel roll där du kan hantera många pågående arbetsuppgifter samtidigt. Viktigt att du är ansvarsfull, självständig och mycket lösningsorienterad. Du arbetar på avdelningen Verksamhetsstöd och rapporterar till Chef på Verksamhetsstöd. Arbetstider är måndag-fredag 8-17. Vikariatet är till en början ca 3 månader med möjlighet till förlängning eller annan roll inom företaget.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Kundtjänst och support via telefon och e-post
Administration och hantering av databaser
Medverkan i projektledning och koordinering
Allmänna kontorsuppgifter
Vi söker dig som:
Är driven, positiv och lösningsorienterad
Har god mycket datorvana och lätt för att lära dig nya system
Har tidigare erfarenhet av kundtjänst och databashantering
Gärna har medverkat i projektledning eller liknande uppgifter
Trivs med att ha många bollar i luften och tar egna initiativ
Gärna erfarenhet från lagsport
Vi erbjuder:
En utvecklande roll i ett modernt mediabolag
Möjlighet att bredda dina erfarenheter inom kundkontakt, media och administration
Ett team som välkomnar engagemang och nyfikenhetPubliceringsdatum2025-12-29Så ansöker du
Välkommen att skicka din ansökan med cv till Gina Wallin, Chef Verksamhetsstöd ,som även besvarar frågor om tjänsten: gina.w@pausermedia.se
076-720 16 17
Rekryteringen sker löpande, så skicka ditt cv och personliga brev redan idag men vi vill ha din ansökan senast 15 december.Om företaget
Kontoret ligger i Slakthusområdet, ett stenkast från Globen Shopping med några minuters promenad till tunnelbana och tvärbana (Globen).
Pauser Media är ett etablerat och expansivt medieföretag som producerar ledande facktidningar och konferenser inom bland annat miljö, kvalitet, hållbarhet, ledarskap och telekom. Våra varumärken inkluderar Miljö & Utveckling, Techtidningen, Kvalitetsmagasinet, VD-tidningen, Kvalitetsvård och Hållbart samhällsbyggande. Vi har cirka 40 medarbetare och kontor i Stockholm och Lund. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
E-post
E-post: rekrytering@pausermedia.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Verksamhetsstöd". Arbetsgivare Pauser Media AB
(org.nr 556419-7761), https://www.pausermedia.se/
Rökerigatan 19 (visa karta
)
121 62 JOHANNESHOV Kontakt
Chef Verksamhetsstöd
Gina Wallin rekrytering@pausermedia.se 0767201617 Jobbnummer
9665536