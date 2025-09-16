Självgående à la carte-kock sökes extra, heltid och deltid

Nilsons Restaurangservice AB / Kockjobb / Stockholm
2025-09-16


Vi söker en erfaren och självgående à la carte-kock som kan arbeta både självständigt och i team. Tjänsten innefattar varierande arbetspass på heltid, deltid eller vid behov - dag, lunch, kvällar och helger.
Vi ser gärna att du:
Har 2-4 års erfarenhet som kock, gärna inom à la carte
Är flexibel, stresstålig och lösningsorienterad
Brinner för matlagning och kvalitet
Kan ta ansvar i köket och bidra till en positiv arbetsmiljö. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en dynamisk arbetsmiljö med högt tempo och fokus på kvalitet. Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
0793230822
E-post: zabi@oui-chef.se

Arbetsgivare
Nilsons Restaurangservice AB (org.nr 559465-2702)

Arbetsplats
Stockholm

Kontakt
Zabi Nilsson
zabi@oui-chef.se
0793230822

Jobbnummer
9512311

