Självgående à la carte-kock sökes extra, heltid och deltid

2025-09-16
Vi söker en erfaren och självgående à la carte-kock som kan arbeta både självständigt och i team. Tjänsten innefattar varierande arbetspass på heltid, deltid eller vid behov - dag, lunch, kvällar och helger.
Vi ser gärna att du:
Har 2-4 års erfarenhet som kock, gärna inom à la carte
Är flexibel, stresstålig och lösningsorienterad
Brinner för matlagning och kvalitet
Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en dynamisk arbetsmiljö med högt tempo och fokus på kvalitet.
