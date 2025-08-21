SJ Krösa söker Lokförare till Växjö
2025-08-21
Din kommande roll Som lokförare ansvarar du för att köra tåget tryggt och säkert så våra kunder får en behaglig resa. Det är lokförarens uppgift att se till att tåget körs i rätt hastighet och att säkerheten uppfylls. Lokföraren hanterar eventuella störningar samt ger trafikinformation till kunderna kontinuerligt under resan via högtalarutrop. Lokföraren ansvarar även för säkerhet och ordning ombord, samt hanterar och rapporterar fel på fordon. Att vara proaktiv och aktivt verka för att ständigt förbättra och utveckla verksamheten är också en del av arbetet. Utmaningar är bland annat att kunna ta till sig modern teknik och nya arbetssätt för att ständigt utvecklas i yrket.
Vem är du? Vi söker dig som vid tjänstens start har en examen från lokförarutbildningen med goda resultat. Har du dessutom teknisk bakgrund eller fordonsutbildning på X11-14 är det meriterande.
Som person trivs du i en självgående roll där du får samarbeta med andra och använda din kommunikativa förmåga. Du uttrycker dig obehindrat på svenska och engelska i både tal och skrift. Vidare motiveras du av ett varierande arbetstempo samt har ett gott omdöme och kan fatta snabba och välgrundade beslut under svåra omständigheter.
Särskilda krav För att kvalificera dig för anställning måste du uppfylla hälsokraven enligt Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2011:61 samt göra ett alkohol- och drogtest. SJ Krösa begär utdrag ur Polisens belastningsregister och kreditupplysning som ett obligatoriskt moment om du går vidare i rekryteringsprocessen. Beställ det redan idag då det kan ta upp till två veckor innan det skickas. Du beställer det själv via https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/.
Arbetet innebär uniformsplikt.
B-körkort är ett krav.
Vi erbjuder Vi erbjuder en betald grundutbildning med upplärning på våra olika fordonstyper. Utbildningen sker främst på annan ort och innebär både teori och praktik.
Som lokförare på SJ Krösa får du ett varierat arbete med både körning och växling. Vi trafikerar flera olika sträckor, både långa och korta, i både System M och System H. Tågflottan består idag av 2 olika fordonstyper och vi kommer inom några år introducera en helt ny tågmodell.
Bilagor En förutsättning för att vi ska hantera din ansökan är att du bifogar kopior på följande i rekryteringsverktyget:
• Legitimation (fram och baksida)
• Förarbevis (fram och baksida)
• Examensbevis inkl betyg från YH-utbildningen
• Ditt senaste läkarutlåtande
• Intyg från ev fordonsutbildningar
• Arbetsgivarbetyg
• LIA-bok (gäller ej förare med mer än två års yrkeserfarenhet)
• Referens från YH-utbildningen (gäller ej förare med mer än två års yrkeserfarenhet)
• Referens från körlärare under LIA (gäller ej förare med mer än två års yrkeserfarenhet)
Ansökan och information Urval sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Sista ansökningsdag är 7 sep.
Kontaktperson Daniel Nilsson, Gruppchef E-postadress: daniel.nilsson4@sj.se
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
