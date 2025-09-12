Sixt rent a car Stockholm söker Branch Manager
2025-09-12
VILL DU DRIVA SIXT STOCKHOLM CENTRAL?
Sixt Rent a Car är ett globalt biluthyrningsföretag som representerar premium och förstklassig service. På Sixt finner du en tydlig premiumprofil med en innovativ företagskultur som erbjuder utmanande och omväxlande arbetsuppgifter.
Vi söker nu en vinnare till Sixt Stockholm Central. Hos oss arbetar vi efter mottot "Bästa argument vinner", vi söker dig som inte är rädd för att förändra och påverka.
DIN ROLL SOM BRANCH MANAGER
Leda arbetet och personalen på stationen emot uppsatta mål. Vara drivande i utvecklingsarbetet på stationen och ansvara för att kvalitetssäkra SIXT Stockholm Central. Leda och säkerställa stationens gemensamma ansvar att upprätthålla SIXT Code of Conduct och SIXT Corporate Identity i den dagliga verksamheten.
Som Branch Manager rapporterar du till Ledningsgruppen.
ANSVARS- OCH ARBETSOMRÅDEN
Ledarskap: Ansvara för att coacha, stödja och utveckla personalen för att uppnå teamets, den enskilda medarbetarens och företagets mål.
Personalhantering: Hålla personalansvar, arbetsmiljöansvar och bemanningsansvar för stationen samt i samråd med HR delta i rekryteringsprocesser. Ytterst ansvarig för utbildning av ny personal på stationen.
Kompetensutveckling: Ansvara för att stationens personal är kompetent och motiverad, genom att säkerställa att personalen tar del av den kompetensutveckling som SIXT tillhandahåller. Ansvara för att personalen har rätt verktyg på plats för att kunna uppnå bästa resultat och kundnöjdhet.
Daglig drift: Leda den dagliga driften av stationen och ansvara för planering av vagnpark och fleet control i samt hantera relevanta rapporter i Sixt affärssystem.
Kundnöjdhet: Säkerställa en hög nivå av kundnöjdhet genom att hantera kundklagomål och upprätthålla en positiv kundupplevelse.
Budget och resultat: Ansvara för att uppnå stationens budget- och omsättningsmål och rapportera resultatet till ledningsgruppen.
Företagskultur: Upprätthålla och främja företagets värderingar och kultur bland medarbetarna samt upprätthålla Sixt code of conduct och Sixt corporate identity.
VI SÖKER DIG MED FÖLJANDE KOMPETENSER
Innehar B körkort med behörighet för manuell växellåda
Genomförd gymnasial utbildning
Minst 3 års arbetslivserfarenhet i personalledande befattning för en medelstor arbetsgrupp
Goda datorkunskaper
Utmärkta kommunikationsfärdigheter i engelska och svenska, både i tal och skrift
Erfarenhet av problemlösning och konflikthantering
OM DIG SOM PERSON
Du drivs av att konstant möta nya utmaningar samt av att vägleda och utveckla dina medarbetare
Trivs med att arbeta självständigt och att själv strukturera din arbetsdag
Uppskattar en rak och tydlig kommunikation
Kundorienterad
Pålitlig och Lojal
Flexibel
VAD KAN VI ERBJUDA DIG?
Du får arbeta i en föränderlig arbetsmiljö
Pension
Friskvårdsbidrag
Möjlighet till bonus
God marknadsmässig lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Branch Manager Stockholm".
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
S.Bil Stockholm AB
Vasagatan 4
101 22 STOCKHOLM
101 22 STOCKHOLM Körkort
Sixt Stockholm Jobbnummer
