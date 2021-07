Sitechef med erfarenhet för produktionsanläggningen till HelloFr - Logent AB - Chefsjobb i Bjuv

Logent AB / Chefsjobb / Bjuv2021-07-052021-07-05Vill du leda och utveckla vårt strategiska partnerskap med HelloFresh i Bjuv och säkerställa daglig produktion, utveckling på kort och lång sikt, lönsamhet och kvalitet?Vi söker dig som är en erfaren ledare och har dokumenterad erfarenhet av att leda och driva utveckling inom produktion och/eller tillverkning. Är du en driven, resultatorienterad och affärsmässig ledare som kan skapa förändring så kan rollen som Sitechef för vår verksamhet mot HelloFresh i Bjuv vara ditt nästa steg i karriären!I rollen som Sitechef är du ytterst ansvarig för att säkerställa styrningen av den löpande verksamheten samt leveransförmågan vid HelloFresh produktionssite med över 800 anställda. Givet HelloFresh höga ambition, tillväxttakt och ökade volymer är hög flexibilitet, kvalitet, lönsamhet och tidsbesparande förändringar nyckelfaktorer för att lyckas. Du kommer ha ett nära samarbete med Logents Head of Production, samt övriga stabsroller och nyckelpersoner hos HelloFresh. Du leder arbetet med hjälp av dina underställda chefer i ledningsteamet och rapporterar till Business Area President/COO för Logistics Operations på Logent. Tjänsten är placerad vid HelloFresh site i Bjuv.Ytterst ansvarig för produktion av HelloFresh produkter enligt uppsatta målDagligen analysera KPI:er utifrån satta mål samt hantera åtgärder tillsammans med ledningsteamet och HelloFresh representant på platsAnsvara för och vara delaktig i en kontinuerlig dialog med HelloFresh nordiska ledning för att säkra det korta perspektivet, driftkvalitet och långsiktig utveckling av verksamhetenI samarbete med verksamhetsutvecklaren skapa, följa upp och kommunicera planer och status för verksamheten till HelloFreshSamarbeta med nyckelpersoner inom Logent och HelloFresh för att driva strategisk verksamhetsutveckling samt bygga business case för verksamhetsförbättringarRapportera och följa upp KPIer på strategisk, taktisk och operativ nivå i hela verksamheten från ledningsnivå ut till lagerplock i verksamhetenVem är du?Vi söker dig med erfarenhet av företagsledning och som drivs av att utveckla verksamheter, skapa förändring samt god erfarenhet av produktion och logistik inom områden som livsmedel, FMCG-segmentet eller e-handel. Vi ser gärna att du arbetat i en roll med kundansvar. Har du tidigare erfarenhet av arbete som Managementkonsult eller motsvarande är det meriterande.Vi ser gärna en ledare som motiveras av ständiga förbättringar, effektivisering och kundnöjdhet. Du har en förmåga att skapa goda resultat, har en strategisk höjd och trivs att samarbeta med både ledning och medarbetare i produktionen. Du har minst 7 års erfarenhet av arbete i ledande roller i produktion där erfarenhet från förändringsresor/projekt är meriterande.Vi ser att du är civil- eller högskoleingenjör eller har annan relevant akademisk utbildning. Du hanterar svenska och engelska flytande i både tal och skrift. Som person brinner du för produktion och ledarskap samt vågar ta beslut som utvecklar och driver verksamheten framåt.Intresserad av tjänsten?Vi behöver din ansökan med CV samt personligt brev där du beskriver varför just du är rätt person för tjänsten som Sitechef till HelloFresh. Skicka gärna din ansökan så snart som möjligt då intervjuer sker löpande. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen kontakta rekryteringskonsult Marie-Louise Bååth på Logent, tel. 070-722 77 59 eller via mail marie-louise.baath@logent.se LogentLogent är en oberoende tjänsteleverantör inom logistik med ett heltäckande erbjudande inom Supply Chain Management. Vårt erbjudande innefattar tjänster och branschlösningar inom våra tjänsteområden Logistik, Hamn & Hub, Bemanning och Kompetens. Logent finns representerade på ett flertal orter i Sverige och Norge med ca 3000 anställda, sedan 2006 har Logent vuxit till en omsättning på ca 1.5 mdr SEK. Läs mer på www.logent.se Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-08-15Logent AB5848188