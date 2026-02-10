Siteansvarig/Del-Projektledare för projekt inom Ställverk
2026-02-10
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
, Bräcke
, Ängelholm
, Svalöv
, Kävlinge
Företagsbeskrivning
Vattenfall Services Nordic AB bygger, underhåller och utvecklar energilösningar för energi- och elanläggningar. Vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur för att skapa en hållbar framtid där vi hittar nya innovationer som bidrar till ett fossilfritt samhälle. Vi jobbar med många olika kunder och leverantörer som innebär stora investeringar för energiomställningen. Med oss arbetar du i en samhällsviktig verksamhet och ser till allt fungerar.
Tillsammans skapar vi Sveriges säkraste arbetsplats!
Om rollen
Vill du bli en viktig del av energiomställningen? Vattenfall Services är Sveriges ledande entreprenadbolag inom energi- och elkraftsområdet och vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur. Hos oss jobbar du i en framtidsbransch med stort fokus på en hållbar framtid. Vi behöver fler energihjältar och nu söker vi Siteansvariga som vill vara med på resan mot ett fossilfritt liv. Är det du? Tillsammans gör vi skillnad, för hela samhället.
Som Siteansvarig/Del-Projektledare kommer du jobba med allt från stora till små projekt inom helhetslösningar för el- och kontrollutrustning till ställverk och kraftstationer. Det innefattar att arbeta med om- och nybyggnationer av stationer, ställverk och andra kraftstationer.
Några av dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Jobba på site i tilldelat projekt
Leda el-tekniskt montagearbete med byggnation av region- och stamnätsstationer samt elanläggningar inom elnät och industri på spänningsnivåer mellan 0,4 KV-400 KV
Driva arbetet framåt i enlighet med kontrakt och tidplan tillsammans med projektledaren.
Dokumentera och informera om arbetets framdrift
Du innehar rollen som handläggare BAS-U och medverkar för ett säkert arbete ute i fält för dig och dina kollegor
Du är delaktig i och äger vissa punkter kopplade till kvalitet, miljö, arbetsmiljö, säkerhet, ekonomi, inköp, planering och andra uppgifter för att bidra till genomförandet av säkra och bra projekt
Resor är en naturlig del av arbetet som Siteansvarig/Del-Projektledare. De som arbetar med större projekt reser längre sträckor där övernattning förekommer, oftast veckopendlar man då och arbetar in fredagen.
Kravspecifikation
Som Siteansvarig/ Del-Projektledare hos oss är du teknikernas främsta kontakt för arbetet som utförs i fält. Du är även kontaktperson i fält mot kund, andra entreprenörer, m fl. Ledarskap är en stor del av vardagen och därför söker vi dig som har ett problemlösande och coachande förhållningssätt.
Självständighet är en stor del av arbetet och är en viktig del för att kunna föra arbetet framåt. Vi söker därför dig som tar ansvar och har ett stort engagemang för dina uppdrag. Du skulle aldrig låta lönsamhet gå före säkerhet. Hos oss på Vattenfall Services kommer säkerheten alltid först!
Vi vet att du kommer utvecklas tillsammans med oss. Men vi ser gärna att du redan har:
Flerårig arbetslivserfarenhet av montagearbete i fält för entreprenader inom el- eller elkraftsområdet, gärna från en ledande roll.
Alternativt, är du idag en projektledare inom el-, bygg- och entreprenad som vill jobba ute på site i projekten för att bidra till genomförandet av säkra och bra projekt. Detta naturligtvis tillsammans med kollegorna på site.
Datorvana
B-körkort då resor i tjänsten förekommer
Goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift. Engelska är meriterande
Ytterligare information
Vi erbjuder
Efter flera decennier i energibranschen vet vi att våra medarbetare är vår viktigaste och mest värdefulla tillgång. Därför erbjuder vi dig en varierande arbetsvardag med stora möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling. Vi är en stor och trygg arbetsgivare som ändå känns familjär där medarbetarnas säkerhet, välmående och samarbete är viktiga delar av vår företagskultur!
Hos Vattenfall Services kan du göra skillnad och tillsammans tar vi ansvar för en hållbar energiomställning, tillsammans ger vi kraft åt ett fossilfritt liv.
Placeringsort
Vi söker nya medarbetare över stora delar av Sverige. För denna tjänst kommer du vara hemstationerad med placering i Syd västra Sverige. Vänligen ange önskad placeringsort i din ansökan!Publiceringsdatum2026-02-10Kontaktuppgifter för detta jobb
För mer information om tjänsten, kontakta rekryterande chef Ulf Nilsson, 070-644 48 02.
Fackliga representanter är Christel Karlsson Unionen, Johan Larsson SEKO, Torbjörn Blom Akademikerna och Magnus Tjergefors, Ledarna. Du når alla via Vattenfalls växel, tfn 08-739 50 00.
För mer information kring själva rekryteringsprocessen, kontakta ansvarig rekryterare Johanna Sperling, johanna.sperling@vattenfall.com
Välkommen med din ansökan senast den 1 mars 2026. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Urval hanteras löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Att arbeta inom Vattenfall innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade och du kan komma att bli krigsplacerad. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. En eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt. Utöver säkerhetsprövning görs drogtest.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
251 89 HELSINGBORG Arbetsplats
Helsingborg - Vattenfall Jobbnummer
