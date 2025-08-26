Site & Content Specialist till ett av Sveriges största e-handelsbolag
2025-08-26
Vill du vara med på en spännande resa på ett av Nordens ledande e-handelsföretag? Vi söker en Site and Content Specialist som kommer arbeta mot bibliotek och offentlig verksamhet. Välkommen att söka idag, vi arbetar med löpande urval!
OM TJÄNSTEN
Vi söker en Site & Content Specialist till vår kund som är en del av Bonnier Group och Nordens största nätbokhandel. Rollen innebär att underhålla och uppdatera vår kunds site för Bibliotek och Offentliga verksamheter med inköpsstöd och aktuellt innehåll. Arbetet utgår från de åtaganden vår kund har i sina avtal och det som framkommer som behov hos kunderna vid regelbundna utvärderingar och dialoger. Rollen är stödjande i försäljningsprocessen och innebär möten med kunder, förlag och andra inblandade för att siten ska vara uppdaterad med vid varje tid relevant innehåll för olika kundgrupper.
Du kommer ingå i ett team om 10 medarbetare där dina kollegor rapportera till Head of B2B & B2G. Vår kunds kontor är beläget i centrala Stockholm med moderna och fina lokaler.
Du erbjuds
Du erbjuds ett utvecklande, roligt och spännande jobb i ett team om 10 medarbetare i centrala Stockholm!
Dina arbetsuppgifter
Rollens övergripande syfte innebär att hålla sig uppdaterad på bokutgivningen i Sverige och andra länder och omvärldsbevaka bokbranschen och biblioteksmarknaden vad det gäller viktiga kategorier som vår kund har avtal kring. Du kommer hålla dig uppdaterad på bokutgivningen och även driva och/eller delta i läsfrämjande projekt inom teamet eller i samarbete inom vår kunds organisation och/eller förlag. Det förekommer att du kommer arbeta med att uppdatera riktat innehåll på siten mot olika målgrupper. Din primära arbetsuppgifter kommer vara:
• Hantera bokförfrågningar och inköp med avtalade kunder
• Hantera inkommande ärenden via mejl och i ärendehanteringssystem
• Administration kring beställningar och ärenden
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad gymnasieexamen
• Har relevant arbetslivserfarenhet inom service och administration
• Har god system- och datavana
• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, såväl i tal som i skrift
Det är meriterande om du har
• En eftergymnasial examen inom litteraturvetenskap, kommunikation, bibliotekarie etc.
• Arbetslivserfarenhet av liknande roll
• Ett stort intresse för bokbranschen
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Förändringsbenägen
• Optimistisk
• Social
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Respektfull
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
