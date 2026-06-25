Site Manager till medicinsk gasproduktion i Mullsjö
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2026-06-25
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-25Dina arbetsuppgifter
Vill du leda en verksamhet där säkerhet, kvalitet och precision är i fokus? Har du ett strukturerat ledarskap och erfarenhet av produktionsplanering? Då kan du vara den Site Manager vi söker till vår kunds anläggning i Mullsjö!
Det här är en ansvarsfull och mångsidig roll där du får möjlighet att påverka och utveckla både produktionsprocesser och medarbetare. Du blir en nyckelperson på en arbetsplats som präglas av säkerhet och kvalitet där du guidar dina medarbetare att sträva mot de mål som är i fokus.
Om rollen
Som Site Manager leder du ett engagerat team bestående av en lager- och transportkoordinator samt fyra produktionsoperatörer. Din uppgift är att säkerställa en säker, pålitlig och effektiv produktion av medicinsk gas till externa kunder.
Du har det övergripande ansvaret för fyllningsstationen. Det innebär att du driver produktivitetsförbättringar genom LEAN-principer, samtidigt som du strikt följer medicinska regler och säkerhetsstandarder. För att lyckas i rollen krävs ett precist, noggrant och strukturerat ledarskap, där administrativ förmåga är av stor vikt.
I rollen har du ett brett ansvar som spänner över både strategisk utveckling och daglig drift:
Du ansvarar för personal- och resursplanering samt internutbildning av ditt team. Du coachar och utvecklar dina medarbetare.
Säkerställer att allt arbete sker enligt gällande säkerhets- och kvalitetskrav. Du håller rutiner och kvalitetsdokumentation uppdaterade i samarbete med kvalitets- och regulatoriska avdelningar.
Leda och samordna produktion, transportutförande och lagerhantering. Du driver även valideringsarbete på anläggningen.
Ansvara över kostnader, hantera budget samt ansvara för inköp av material och tjänster. Du utvecklar och rapporterar nyckeltal (KPI:er).
Ansvarar för att service och underhåll sker enligt plan. Du driver förbättringsarbete för att öka sajtens effektivitet och kontinuerligt arbeta för att främja en god arbetsmiljö. Profil
För att passa i rollen som Site Manager söker vi dig som är en trygg och självständig ledare med förmåga att skapa goda relationer, både internt och externt. Det krävs att du är mycket noggrann, strukturerad och har ett stort intresse för förändrings- och processutveckling.Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom relevant område.
2–4 års erfarenhet av produktionsledning och produktionsplanering.
Dokumenterade ledarskapsförmågor.
Goda datakunskaper, gärna med erfarenhet av SAP.
Behärskar svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Meriterande:
Erfarenhet inom LEAN / Six Sigma.
Kunskap om GMP (Good Manufacturing Practice) och GDP (Good Distribution Practice).
Förståelse för HSE/IMS-policyer samt säkra arbetsmetoder Så ansöker du
Rollen kommer att tillsättas så snart som möjligt, vid intresse, skicka din ansökan redan idag! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista svarsdag på annonsen. Vi tar ej emot ansökningar via e-post. Vid frågor, vänligen kontakta ansvarig konsultchef, Victoria Östlund: victoria.ostlund@randstad.se
Välkommen med din ansökan!
Om Randstad
Randstad Professional är specialiserade inom kvalificerade yrkesroller och är en del av Randstad, en global ledare för talanger med visionen att vara världens mest rättvisa och specialiserade talangföretag. Med huvudkontor i Nederländerna verkar Randstad på 39 marknader och har cirka 40 000 medarbetare. Genom detta globala nätverk i kombination med en stark lokal förankring kan vi erbjuda ett stort utbud av varierande och utvecklande uppdrag och tjänster för dig som är akademiker eller specialist. Som en partner för talanger och genom vår utpräglade specialisering hjälper vi dig att säkra rätt jobb, utveckla relevant kompetens och hitta tillh
Ansvarsområden
Ansvarar för personal- och resursplanering samt internutbildning av ditt team.
Coacha och utveckla dina medarbetare.
Säkerställer att allt arbete sker enligt gällande säkerhets- och kvalitetskrav.
Håller rutiner och kvalitetsdokumentation uppdaterade.
Leder och samordnar produktion, transportutförande och lagerhantering.
Driver valideringsarbete på anläggningen.
Ser över kostnader, hantera budget samt ansvara för inköp av material och tjänster. Du utvecklar och rapporterar nyckeltal (KPI:er).
Ansvarar för att service och underhåll sker enligt plan. Du driver förbättringsarbete för att öka sajtens effektivitet och kontinuerligt arbeta för att främja en god arbetsmiljö.Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom relevant område.
2–4 års erfarenhet av produktionsledning och produktionsplanering.
Dokumenterade ledarskapsförmågor.
Goda datakunskaper, gärna med erfarenhet av SAP.
Behärskar svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Erfarenhet inom LEAN / Six Sigma.
Kunskap om GMP (Good Manufacturing Practice) och GDP (Good Distribution Practice).
Förståelse för HSE/IMS-policyer samt säkra arbetsmetoderOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/45483a49-bb93-4aea-af39-cde3f272e132
565 33 MULLSJÖ Arbetsplats
Randstad Kontakt
Victoria Ostlund victoria.ostlund@randstad.se +46768699573 Jobbnummer
9978108