Site Manager till Magasin X - Vasakronans flaggskepp i Uppsala
2026-02-18
OM FÖRETAGET
Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag. De äger, förvaltar och utvecklar centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. På Vasakronan drivs hållbarhetsarbetet som en integrerad del av verksamheten och i 2019 års upplaga av Global Real Estate Sustainability Benchmark, GRESB, placerade sig Vasakronan återigen som ett av de mest hållbara fastighetsbolagen i världen.
MAGASIN X - Uppsalas mest hållbara kontorsfastighet
Magasin X är Vasakronans flaggskepp i Uppsala och Sveriges första kontorsbyggnad helt i massivträ. Med sitt innovativa och hållbara byggnadskoncept erbjuder Magasin X en arbetsmiljö i absolut framkant. Beläget intill Uppsala centralstation är fastigheten optimalt placerad för kommunikationer, samtidigt som närheten till stadens puls ger energi och inspiration.
Magasin X kombinerar modern design med smart teknik för att skapa en hållbar och trivsam arbetsmiljö. Här finns flexibla arbetsplatser, moderna mötesrum och sociala ytor som uppmuntrar till samarbete och kreativitet. Vasakronans co-working-koncept bidrar till en dynamisk och inspirerande atmosfär där hyresgästerna får det bästa av två världar - en professionell arbetsplats i en miljö som tar hållbarhet och välbefinnande på allvar.
På Magasin X är service och hållbarhet i fokus. Med noga utvalda material, genomtänkt ljus- och ljudsättning och en atmosfär skapad för inspiration, erbjuder Magasin X en arbetsplats utöver det vanliga.
Läs mer om Magasin X här: Magasin X - Vasakronan
EN ROLL MED BÅDE SERVICE OCH SÄLJ I FOKUS
Som Site Manager på Magasin X har du det övergripande ansvaret för den dagliga driften och för att skapa en arbetsmiljö där både medlemmar och gäster trivs. Du leder ett dedikerat team som tillsammans säkerställer att servicen håller högsta nivå - varje dag.
Arbetet är varierat och innefattar bland annat koordinering av konferensbokningar, bemötande av nya och befintliga medlemmar, kontakt med leverantörer samt att planera och genomföra allt från frukostservering till kundevent och after works. Du ansvarar också för administrativa delar såsom fakturering och rapportering, och ser till att rutiner och flöden fungerar smidigt i praktiken.
Du är en närvarande ledare som trivs i en operativ roll, men som också har förmåga att lyfta blicken, strukturera arbetet och skapa förutsättningar för ditt team att leverera service i toppklass.
För att lyckas i rollen behöver du inte bara ha ett starkt servicefokus - du motiveras också av att skapa affärsvärde. Du arbetar nära Vasakronans uthyrningsteam och är en nyckelperson i att visa upp arenan för potentiella kunder, identifiera behov och bidra till att fylla ytorna. Med ett naturligt och förtroendeingivande sätt bygger du relationer, tar initiativ och driver försäljning i vardagen. Du trivs helt enkelt i mötet med människor - både som ledare och som ambassadör för Magasin X.
Du blir anställd av Carotte Staff och arbetar heltid på plats hos Vasakronans coworkingenhet Magasin X i Uppsala. Tjänsten är en heltidsanställning med inledande sex månader provanställning. Arbetstiderna är förlagda till vardagar under kontorstid, kvällsarbete kan förekomma. Start omgående.
VI SÖKER DIG SOM
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du har både erfarenhet och engagemang för att skapa förstklassiga arbetsmiljöer och serviceupplevelser. Du är en trygg och närvarande ledare med känsla för detaljer, och du motiveras av att få ta ansvar, driva förbättringar och vara en del av ett team.
Samtidigt är du affärsdriven och trivs i en roll där du får kombinera det operativa arbetet med att vara en aktiv del i försäljningen. Du har förmågan att se kunders behov, bygga relationer och på ett naturligt sätt presentera våra erbjudanden på ett sätt som skapar värde.
Med dig har du:
Erfarenhet av liknande roll inom coworking, kontorsservice, hotell, event eller fastighet
Ett naturligt värdskap och en stark känsla för service
Erfarenhet av försäljning eller att arbeta nära ett säljteam
Förmåga att organisera, ta initiativ och lösa problem på egen hand
Vana vid att fatta egna beslut och arbeta självständigt
God kommunikativ förmåga i både svenska och engelska
Digital mognad och struktur i ditt arbetssätt
OM CAROTTE STAFF
Carotte Staff är Carotte Groups specialistbolag för bemanning och rekrytering inom service och värdskap. Vårt uppdrag är att förenkla för våra kunder, genom att tillhandahålla självgående och engagerad personal som stärker gäst och kundupplevelsen i allt från hotell och konferens till kontorsservice, restaurang och fastighetsmiljöer.
Vi matchar våra kunder med medarbetare som verkligen brinner för service och som gör skillnad i vardagen, oavsett om behovet gäller en nyckelrekrytering eller löpande bemanning. Med fingertoppskänsla och förståelse för våra kunders verksamhet levererar vi kompetens som skapar trygghet och lyfter helhetsupplevelsen.
Genom våra egna träffsäkra utbildningar i Carotte Academy utvecklar vi våra konsulter med det där lilla extra - engagemanget, glöden och känslan för detaljer som gör skillnad.
Vi hyr ut, rekryterar och utbildar över hela Sverige, med kontor i Stockholm och Göteborg.
ÖVRIG INFORMATION
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring processen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Vi behandlar våra ansökningar löpande och rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
