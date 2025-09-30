Site Manager till coworkingenheten Arena Platinan- Vasakronan Göteborg
2025-09-30
Vill du vara med och leda en av Göteborgs mest moderna coworkingmiljöer? Ett uppdrag för dig som älskar mötet mellan människor, har känsla för detaljer och vill vara med och skapa arbetsdagar i toppklass för våra medlemmar och besökare. Om Vasakronan och Arena-konceptet
Vasakronan är Sveriges ledande fastighetsbolag och äger, förvaltar och utvecklar centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala.
Vasakronan Arena är bolagets coworkingkoncept som lanserades 2019. Med fokus på produktivitet, hållbarhet och smarta kontorslösningar driver Vasakronan idag flera arenor i Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Läs mer om Vasakronan Arena Om Arena Platinan
Arena Platinan ligger i den moderna fastigheten Platinan vid Hisingsbrons södra fäste och har snabbt blivit en självklar del av Göteborgs stadsmiljö. Här kombineras hotell, kontor, coworking, restauranger, takterrass och skybar med storslagen utsikt över älven och hamninloppet.
Arenan är skapad för välmående och inspiration, där service står i centrum. Genomtänkta miljöer och smart teknik gör arbetsplatsen både trivsam och effektiv. Läs mer om Arena Platinan här
En roll med både service och sälj i fokus
Som Site Manager på Arena Platinan har du det övergripande ansvaret för den dagliga driften och för att skapa en arbetsmiljö där både medlemmar, gäster och hyresgäster trivs. Du leder ett team på totalt fem personer - varav två arbetar i fastighetsreceptionerna som hanterar frågor från husets hyresgäster - och tillsammans säkerställer ni att servicen håller högsta nivå, varje dag.
Arbetet är brett och innefattar allt från att koordinera konferensbokningar, välkomna nya och befintliga medlemmar, och samarbeta med leverantörer, till att planera och genomföra frukostserveringar, kundevent och after works. Du ansvarar också för administrativa delar såsom fakturering och rapportering, och ser till att rutiner och flöden fungerar smidigt i praktiken.
Rollen kräver att du både är en närvarande och operativ ledare - och samtidigt har förmågan att lyfta blicken, se helheten och driva huset framåt. Du arbetar nära Vasakronans uthyrningsteam och blir en nyckelperson i att visa upp både arenan och fastigheten för potentiella kunder. Med affärsmässighet, nyfikenhet och förtroendeingivande relationer bidrar du till att fylla ytorna, utveckla verksamheten och skapa långsiktigt värde - både för Arena Platinan och för alla som verkar i huset. En viktig del av ditt uppdrag är att bidra till ökad beläggning och nya intäktsmöjligheter i fastigheten, vilket gör dig till en central del av Vasakronans affärsframgång i Göteborg."
Här får du en unik möjlighet att kombinera service och affärsutveckling genom att leda en coworking- och fastighetsmiljö i framkant, mitt i Göteborgs mest dynamiska stadsdel.
Du blir anställd av Carotte Staff och arbetar heltid på plats hos Vasakronans coworkingenhet.
Din profil
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du har både erfarenhet och engagemang för att skapa förstklassiga arbetsmiljöer och serviceupplevelser. Du är en trygg och närvarande ledare med känsla för detaljer, och du motiveras av att få ta ansvar, driva förbättringar och vara en del av ett team.
Samtidigt är du affärsdriven och trivs i en roll där du får kombinera det operativa arbetet med att vara en aktiv del i försäljningen. Du har förmågan att se kunders behov, bygga relationer och på ett naturligt sätt presentera våra erbjudanden på ett sätt som skapar värde.
Med dig har du:
Erfarenhet av liknande roll inom coworking, kontorsservice, hotell, event eller fastighet
Ett naturligt värdskap och en stark känsla för service
Erfarenhet av försäljning eller att arbeta nära ett säljteam
Förmåga att organisera, ta initiativ och lösa problem på egen hand
Vana vid att fatta egna beslut och arbeta självständigt
God kommunikativ förmåga i både svenska och engelska
Digital mognad och struktur i ditt arbetssätt
Om Carotte Staff
Carotte Staff är rekryterings- och bemanningsföretaget inom Carotte Group som hjälper våra kunder med allt från nyckelpositioner och andra tjänster på heltid till korta deltidsuppdrag. Vi skräddarsyr uppdragen efter våra kunders behov och drivs av att förstå varje kunds specifika behov på djupet. Carotte Staff är specialiserade på roller inom servicebranschen och besöksnäringen.
Övrig information
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring processen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Vi behandlar våra ansökningar löpande och rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2025-10-06
Carotte Staff
Negin Hafizi negin@carotte.se
