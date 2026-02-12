SiS ungdomshem Stigby söker studie- och yrkesvägledare
2026-02-12
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
, Aneby
, Nässjö
, Eksjö
, Sävsjö
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Stigby på Visingsö har plats för 35 ungdomar och tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk. Vi är uppdelad på en MBB-avdelning (mottagning- och behovsbedömning), fyra behandlingsavdelningar och en utskrivningsförberedande avdelning i Jönköping. Publiceringsdatum2026-02-12Dina arbetsuppgifter
Vi söker en studie- och yrkesvägledare, som vill göra livsviktig skillnad - är du den vi söker?
För oss är tjänsten som studie- yrkesvägledare en viktig roll utifrån de elever vi arbetar med och som behöver få kunskap om framtida yrken och yrkesval. Ett fåtal har tidigare haft kontakt med en studie-yrkesvägledare och har en liten kunskap om vilka möjligheter det finns på arbetsmarknaden. Därför blir praktik och APL extra viktigt och en del av ditt uppdrag. Vi vill att våra ungdomar ska bli medvetna om sina egna talanger och styrkor, och få kompetens och kunskap för att kunna göra väl underbyggda val för sina fortsatta studier eller arbete. I din roll ingår det att ha motiverande vägledningssamtal såväl enskilt som i grupp, externa kontakter inom arbetsliv samt att vara del i utslussprocessen. Det innebär att vara med i processen och skapa möjligheter så att ungdomen anpassas in i samhället med kontakter som är gynnsamt för ungdomen och dennes framtida yrkesliv. Du arbetar nära våra lärare och behandlingen, med särskilt fokus på motivation och vägledningen. Kort sagt är det en del av ditt uppdrag att vara spindeln i nätet mellan skola/behandling och kommande framtida mål hos eleven. Det är en utmaning men ett oerhört intressant arbete!
Din personliga lämplighet är nyckeln till livsviktig förändring. För att lyckas i rollen som studie- och yrkesvägledare hos oss behöver du vara en öppen person som har lätt för att skapa förtroendefulla relationer med andra, inge trygghet och ödmjukhet inför uppdraget. Därför behöver du vara en varm empatisk person som drivs av en stark inre glöd och vilja att skapa resultat utöver det vanliga. Du har lätt för att se helheten men kan även växelverka mellan delar, detaljer och att se till helheten. Du tycker om att arbeta systematiskt och välplanerat, men kan vara flexibel när det behövs. Även fast du samverkar i din roll behöver du trivas med att även kunna arbeta självständigt. Att du är en kollega som delar kunskap och bidrar till vi-känslan på SiS är andra egenskaper som gör dig intressant. Lika viktigt är det att du har en grundmurad positiv människosyn och en förmåga att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleexamen som studie- yrkesvägledare.
Följande kvalifikationer önskar vi att du har:
* en god elevsyn- där alla människors lika värde är en självklarhet och att du har en kulturell medvetenhet
* omvärldsorientering, nytänkande och tydligt elevfokus är nyckelord som du förväntas vara med och förverkliga i det dagliga arbetet
* pedagogisk insikt - där du har en god insikt i skolans mål och styrdokument
* en empatisk förmåga och är relationsskapande då du inser att relation är grunden till elevens utveckling och lägger grunden till att coacha eleven
* samarbetsförmåga samtidigt som du kan arbeta självständigt, strukturerat och ta egna initiativ
* en personlig mognad, integritet och är tydlig och stabil
* uthållighet - du ger inte upp i första taget utan tror på ungdomen och dess förmågor att lyckas i sitt lärande och i behandlingen, så att ungdomen kommer att lyckas i framtiden.
Har du tidigare erfarenhet av arbete som studie- och yrkesvägledare ser vi det som meriterande. Har du tidigare arbetat inom ungdomsvården så välkomnar vi det.
Körkort B är ett krav.
Vi som arbetar här pendlar ofta tillsammans från Jönköping och resan med bil och färja tar ca 1 timme. Vill du veta mer om Visingsö följ länken. http://www.visingso.net/
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning.
Tillträde: 2026-05-01 eller enligt överenskommelse.
Fackliga representanter:
Klara Goh, SACO-S, 010-453 39 00, klara.goh@stat-inst.se
Magnus Nilsson, OFR, 010-453 53 07, magnus.nilsson3@stat-inst.se
Rodrigue Kakunze SEKO, 010-453 39 00, Rodrigue.Kakunze@stat-inst.se
Ansökan:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast 2026-03-08.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
