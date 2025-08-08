SiS ungdomshem Stigby söker nattpersonal 75% till öppen avdelning
Statens institutionsstyrelse / Behandlingsassistentjobb / Jönköping
2025-08-08
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens institutionsstyrelse i Jönköping
, Nässjö
, Eksjö
, Falköping
, Vetlanda
eller i hela Sverige
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Stigby på Visingsö har plats för ett 30-tal ungdomar och tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk. Vi är uppdelad på en MBB-avdelning (mottagning- och behovsbedömning), fyra behandlingsavdelningar och vi har även en eftervårdsenhet i Jönköping. Publiceringsdatum2025-08-08Dina arbetsuppgifter
SiS ungdomshem Stigby planerar för att starta upp en öppen avdelning i Jönköping med tre platser och söker därför flera behandlingspedagoger.
Stigby har en inbyggd vårdkedja, där ungdomen successivt slussas mot en högre grad av eget ansvarstagande som följer ungdomens motivation och individuella förmåga. Arbetet på den öppna avdelningen är inriktat mot behandlingsarbete i öppnare former, där du kommer att arbeta med ungdomar som har bott på institution en längre tid och bedöms redo att klara ett boende i öppnare former med högre grad av självständighet. Aktiviteter sker i huvudsak utanför avdelningen och bygger på att etablera ungdomarna i pro-sociala sammanhang. Målet är att rusta ungdomarna för att klara ett självständigt liv inom viktiga områden som boende, sysselsättning, fritid och pro-sociala kontakter. Arbetet kräver självständighet, erfarenhet och personlig mognad.
Som behandlingspedagog natt hjälper du ungdomar rätt i livet genom att vara en trygg och stabil förebild. Du har ansvar för avdelningens säkerhet nattetid. Tjänstgöringen innebär ensamarbete på avdelningen och det förekommer bland annat tillsynsuppgifter samt dokumentation. Arbetet kräver mycket självständighet, noggrannhet och kunskaper kring arbetsmiljö och säkerhet.
Vi arbetar utifrån våra värdeord: Respekt, Omtanke och Tydlighet.
Vår vision är att vara en plats för förändring och det genomsyrar vårt bemötande, vårt engagemang och vårt förhållningssätt.Kvalifikationer
För att lyckas i ditt arbete har du en grundmurad positiv människosyn. Du är motiverad att hjälpa människor i en utsatt livssituation och du delar SiS värdegrund, att vara en plats för förändring. Som person är du trygg i dig själv och har lätt för att skapa relation med ungdomar likväl som med övriga i personalgruppen. Du har en god kommunikativ förmåga och kan behålla ditt lugn även i pressade situationer. Du har lätt för att samarbeta med andra och du kan hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.
Du ska också ha:
• Examen från 2-årig eftergymnasial utbildning vid folkhögskola eller yrkeshögskola (KY/YH) med inriktning mot socialt/pedagogiskt behandlingsarbete eller utbildning från högskola ex socionom, socialpedagog eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig
• Erfarenhet av arbete med människor i en utsatt livssituation t.ex. från institutionsplaceringar, psykiatri, HVB- verksamhet eller från vård- och omsorg
• B- körkort
• God svenska i tal och skrift
• Du har ett intresse av att arbeta med utsatta ungdomar som behöver stöd och är en god vuxen förebild. Du kan dela med dig av din trygghet och stabilitet.
• Att du är en kollega som delar kunskap och bidrar till vikänslan på SiS är andra egenskaper som gör dig intressant.
Vi lägger mycket stor vikt vid din personliga lämplighet.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Vid anställning kommer vi att begära utdrag ur misstanke- samt belastningsregistret.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 75% vaken natt (enligt schema) och inleds med sex månaders provanställning.
Tillträde 2025-10-01 eller enligt överenskommelse.
Tjänsten innebär anställning på SiS med nuvarande placering Sis ungdomshem Stigby i Jönköping.
Fackliga representanter:
Klara Goh, SACO-S, 010-453 39 00, klara.goh@stat-inst.se
Magnus Nilsson, OFR, 010-453 53 07, magnus.nilsson3@stat-inst.se
Rodrigue Kakunze SEKO, 010-453 39 00, Rodrigue.Kakunze@stat-inst.se
Ansökan:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 2025-08-31.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Ersättning

Lön enligt överenskommelse
Enhetschef
Mattias Rehn mattias.rehn@stat-inst.se 010-453 39 31 Jobbnummer
