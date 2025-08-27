SiS ungdomshem Stigby söker lärare för Bygg och anläggnings programmet
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Stigby på Visingsö har plats för ett 30-tal ungdomar och tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk. Vi är uppdelad på en MBB-avdelning (mottagning- och behovsbedömning), fyra behandlingsavdelningar och vi har även en eftervårdsenhet i Jönköping. Publiceringsdatum2025-08-27Dina arbetsuppgifter
SiS ungdomshem Stigbys skolverksamhet erbjuder undervisning för 32 ungdomar. Eleverna studerar inom IMA och Gy 25. De erbjuds grundskoleämnen, olika gymnasieämnen samt yrkesinriktad praktisk utbildning med inslag från arbetslivet i form av APL.
Det finns fyra yrkesprogram: industriteknik, bygg, fordon och transport samt restaurang- och livsmedelsprogrammet. Därtill har vi en fotbollsinriktning vilket innebär ett nära samarbete med öns fotbollsklubb då fotboll är ett viktigt inslag i både skola och behandlingsverksamhet.
Undervisningen sker i små grupper. Skolverksamheten är en mycket viktig framgångsfaktor inom institutionsvården och den största skyddsfaktorn för våra ungdomar.
Ditt uppdrag innebär att undervisa inom bygg och anläggning tillsammans med ytterligare en lärare. För att lyckas med ditt läraruppdrag krävs det att du kan bygga relationer med dina elever - det är utgångspunkten i vårt arbete som leder till att eleverna utvecklar sitt lärande och sina förmågor. Din personliga lämplighet är nyckeln till livsviktig förändring. Därför behöver du vara en varm empatisk person som drivs av en stark inre glöd och vilja att skapa resultat utöver det vanliga. Att du är en kollega som delar kunskap och bidrar till vi-känslan på SiS är andra egenskaper som gör dig intressant. Lika viktigt är det att du har en grundmurad positiv människosyn och en förmåga att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.
Vi arbetar i arbetslag och där vi förväntar oss att du bidrar med dina kunskaper, lärdomar och där kollegialt lärande är en naturlig del i ditt läraruppdrag. Du blir en del av ett team som arbetar tillsammans för en positiv arbetsmiljö och där allas idéer respekteras och välkomnas.Kvalifikationer
Vi söker dig i första hand som är yrkeslärare och behörighet att undervisa i bygg och anläggning, alternativt har minst fem års erfarenhet från branschen och en stark drivkraft att undervisa och handleda elever
Följande kvalifikationer önskar vi att du har
• en god människosyn- där alla människors lika värde är en självklarhet och att du har en interkulturell medvetenhet
• pedagogisk insikt- där du är flexibel i ditt tänk, kreativ och arbetar gärna tematisk och ämnesövergripande
• en empatisk förmåga och är relationsskapande då du inser att relation är grunden till elevens lärande och utveckling
• samarbetsförmåga samtidigt som du kan arbeta självständigt, strukturerat och ta egna initiativ
• en personlig mognad, är stabil, har integritet och är tydlig
• uthållighet - du ger inte upp i första taget utan tror på eleven och dess förmågor att lyckas i sitt lärande.
Meriterande är att du har arbetat i ungdomsvården,
Gedigen erfarenhet inom branschen och en vilja att inspirera och utveckla nästa generation av bygg och anläggningsarbetare.
Körkort- B är ett krav.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde 251101 eller enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid
Klara Goh, SACO-S, 010-453 39 00, klara.goh@stat-inst.se
Magnus Nilsson, OFR, 010-453 53 07, magnus.nilsson3@stat-inst.se
Rodrigue Kakunze SEKO, 010-453 39 00, Rodrigue.Kakunze@stat-inst.se
Ansökan:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 250921
Intervjuer kommer att ske fortlöpande.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen.
