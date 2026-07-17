SiS ungdomshem Stigby söker behandlingssekreterare
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken / Socialsekreterarjobb / Jönköping Visa alla socialsekreterarjobb i Jönköping
2026-07-17
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Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Stigby på Visingsö har plats för 35 ungdomar och tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk. Vi är uppdelad på en MBB-avdelning (mottagning- och behovsbedömning), fyra behandlingsavdelningar och en utskrivningsförberedande avdelning i Jönköping.Publiceringsdatum2026-07-17Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och skapa den livsviktiga skillnaden för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingssekreterare på SiS en meningsfull utmaning!
Du kommer att ingå i avdelningsteamet på vår MBB-avdelning tillsammans med ytterligare en behandlingssekreterare, en enhetschef och en gruppledare. Att genomföra behovsbedömningar kommer därmed att vara din huvudsakliga arbetsuppgifter med fokus på att tidigt identifiera ungdomars behov och kunna ge en rekommendation om fortsatta insatser till socialtjänsten. Alla behandlingssekreterare arbetar dock i team och är varandra behjälpliga utifrån arbetsbelastning och uppgifter på andra avdelningar förekommer inom behandlingssekreterarens ansvarsområden.
Organisatoriskt kommer du tillhöra ett institutionsövergripande team med fem behandlingssekreterare, tre psykologer, två sjuksköterskor och en kvalitetssamordnare. Under hösten 2026 kommer teamet även utökas med tre familjebehandlare. Teamet leds av institutionens kvalitetschef. Din huvudsakliga arbetsuppgift är att samordna ungdomarnas behandling på institutionen. Du kommer att ansvara för samordningen av arbetet i behandlingsteam och tillsammans med avdelningsledningen säkerställa att behandlingsplanens intentioner efterlevs och följs upp i vardagen, samt att ha kontakt med socialtjänst och andra viktiga aktörer runt ungdomarna.
Behandlingssekreterare leder och sammankallar behandlingsteamet, upprättar behandlingsplaner och ansvarar för dokumentationen av genomförda behandlingsinsatser samt stöttar behandlingspersonal i det dagliga arbetet. Behandlingssekreteraren fyller en viktig funktion i att säkerställa att klienterna erhåller kvalitativa individanpassade insatser utifrån deras förutsättningar och behov samt arbetar i nära samarbete med övriga professioner på institutionen t.ex. behandlingspersonal, sjuksköterskor, pedagoger och psykologer. En central arbetsuppgift i behandlingsteamen är att arbeta med risk- och behovsbedömningar för att identifiera ungdomarnas risk- och skyddsfaktorer och rikta behandlingen mot rätt områden. Behandlingssekreteraren har huvudansvar för arbetet med risk- och behovsbedömningar tillsammans med institutionens psykologer.
Behandlingssekreteraren bidrar också till utvecklande av institutionens rutiner enligt myndighetens riktlinjer vad gäller behandling och utredning. Ett viktigt gemensamt uppdrag för alla medarbetare är att bidra till att skapa en trygg miljö och säkerställa att säkerheten på institutionen upprätthålls enligt rådande rutiner.
Arbetstiden är förlagd dagtid.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-ledarskap/.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett genuint intresse för ungdomsvård och som vill delta i utvecklingen av verksamheten och de metoder som används. Som person behöver du vara inlyssnande och bekräftande i ditt bemötande samt kunna skapa tillitsfulla relationer med ungdomar som har utmanande beteenden.Kvalifikationer
En akademisk examen såsom socionom, beteendevetare eller annan utbildning i kombination med relevant erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
God förmåga att planera och strukturera ditt arbete
God initiativförmåga och du kan handleda behandlingspersonal i det vardagliga behandlingsarbetet
Du förväntas kunna arbeta självständigt samt ha god samarbetsförmåga
Du måste kunna uttrycka dig väl i tal och skrift och ha goda kunskaper i att dokumentera kring ungdomarnas behandling
B-körkort
Meriterande är:
Erfarenhet av avdelningsarbete på institution är meriterande liksom erfarenhet av att ansvara för behandlingsplanering och riskbedömnings- eller kartläggningsarbete
Vi lägger mycket stor vikt vid din personliga lämplighet.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning.
Tillträde: 2026-10-01 eller enligt överenskommelse.
Fackliga representanter:
Klara Goh, SACO-S, 010-453 39 00, klara.goh@stat-inst.se
Magnus Nilsson, OFR, 010-453 53 07, mailto:magnus.nilsson3@stat-inst.se
Rodrigue Kakunze SEKO, 010-453 39 00, Rodrigue.Kakunze@stat-inst.seSå ansöker du
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast 2026-08-26.
Intervjuer kommer att ske på plats på Stigby under v. 34-35.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://stat-inst.se
563 94 VISINGSÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken Kontakt
Kvalitetschef
Michael Karlsson michael.karlsson@stat-inst.se +46104533915 Jobbnummer
10004872