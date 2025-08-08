SiS ungdomshem Stigby söker behandlingssamordnare till öppen avdelning
2025-08-08
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Stigby på Visingsö har plats för ett 30-tal ungdomar och tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk. Vi är uppdelad på en MBB-avdelning (mottagning- och behovsbedömning), fyra behandlingsavdelningar och vi har även en eftervårdsenhet i Jönköping.
Arbetsbeskrivning
SiS ungdomshem Stigby planerar för att starta upp en öppen avdelning i Jönköping med tre platser och söker därför en behandlingssamordnare.
Vill du vara med och skapa den livsviktiga skillnaden för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingssamordnare hos SiS ett meningsfullt arbete. Utgångspunkten i vårt behandlingsarbete är att motivera människor till nya och mindre destruktiva sätt att leva. Du arbetar i ett team av engagerade kollegor och med er samlade kompetens har ni möjlighet att nå goda resultat. Som behandlingssamordnare kommer du att planera, genomföra och följa upp programverksamhet. Du håller behandlingssamtal och har ett särskilt ansvar för dokumentation och de formulär och instrument som används i behandlingen. Du samverkar med olika funktioner på institutionen kring kartläggning, upprättande och uppföljning av behandlingsplaner. I uppdraget som behandlingssamordnare ingår även ett extra ansvar för att handleda nya medarbetare och praktikanter. Ett viktigt gemensamt uppdrag för alla medarbetare är att bidra till att skapa en trygg miljö och säkerställa att säkerheten upprätthålls enligt rutiner. Jobbet är många gånger krävande men också stimulerande, glädjefyllt och omväxlande.
Stigby har en inbyggd vårdkedja, där ungdomen successivt slussas mot en högre grad av eget ansvarstagande som följer ungdomens motivation och individuella förmåga. Arbetet på den öppna avdelningen är inriktat mot behandlingsarbete i öppnare former, där du kommer att arbeta med ungdomar som har bott på institution en längre tid och bedöms redo att klara ett boende i öppnare former med högre grad av självständighet. Aktiviteter sker i huvudsak utanför avdelningen och bygger på att etablera ungdomarna i pro-sociala sammanhang. Målet är att rusta ungdomarna för att klara ett självständigt liv inom viktiga områden som boende, sysselsättning, fritid och pro-sociala kontakter. Som behandlingssamordnare kommer du att få ett utökat ansvar för samordning av avdelningens externa kontakter. Arbetet kräver självständighet, erfarenhet och personlig mognad.
Arbetstiden är enligt schema dag - kväll och helg.
Vår vision är att vara en plats för förändring och det genomsyrar vårt bemötande, vårt engagemang och vårt förhållningssätt.
Som ny medarbetare kommer du att genomgå SiS grundutbildning på 10 veckor. I utbildningen varvas teori med en handledd introduktion och utbildningen rustar dig för behandlarrollen i SiS verksamhet.
För att lyckas i ditt arbete har du en grundmurad positiv människosyn. Du är motiverad att hjälpa människor i en utsatt livssituation och du delar SiS värdegrund, att vara en plats för förändring. Vidare har du en god förmåga att skapa engagemang och delaktighet hos våra ungdomar. Som person är du trygg i dig själv och har lätt för att skapa relation med ungdomar likväl som med övriga i personalgruppen. Du har en god kommunikativ förmåga och kan behålla ditt lugn även i pressade situationer. Du har också en god förmåga att samarbeta med andra och delar gärna med dig av dina kunskaper till kollegor.
I din roll som behandlingssamordnare kommer du ha eget ansvar för flera insatser i behandlingsplanen samt ansvar på avdelningen som kräver erfarenhet och förmåga att samordna det arbetet. Du behöver vara bara på att planera och strukturera ditt arbete, kunna arbeta självständigt och ta egna initiativ. Då behandlingsarbetet dokumenteras och diskuteras med flera olika aktörer ställs höga krav på god svenska i såväl tal som skrift.
Du ska även ha:
• Lämplig högskoleutbildning, till exempel socionom, socialpedagog eller annan vård/beteendevetenskaplig utbildning, alternativt motsvarande 2 årig eftergymnasial utbildning som t.ex. behandlingspedagog, med gedigen erfarenhet av arbetsuppgifterna.
• Erfarenhet av att bedriva motivations- och behandlingsarbete enskilt och/ eller i grupp.
• God svenska i tal och skrift.
• B- körkort
Vi lägger mycket stor vikt vid din personliga lämplighet.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Vid anställning kommer vi att begära utdrag ur misstanke- samt belastningsregistret.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning.
Tillträde 2025-10-01 eller enligt överenskommelse.
Tjänsten innebär anställning på SiS med nuvarande placering Sis ungdomshem Stigby i Jönköping.
Fackliga representanter:
Klara Goh, SACO-S, 010-453 39 00, klara.goh@stat-inst.se
Magnus Nilsson, OFR, 010-453 53 07, magnus.nilsson3@stat-inst.se
Rodrigue Kakunze SEKO, 010-453 39 00, Rodrigue.Kakunze@stat-inst.se
Ansökan:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 2025-08-31.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen.
Enhetschef
Mattias Rehn mattias.rehn@stat-inst.se 010-453 39 31
