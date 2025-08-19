SiS ungdomshem Folåsa söker Leg. sjuksköterska
2025-08-19
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Folåsa tar emot skolpliktiga flickor med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk. Publiceringsdatum2025-08-19Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och bidra till livsviktig förändring? Då är jobbet som sjuksköterska hos oss på SiS ungdomshem Folåsa en meningsfull utmaning för dig.
SiS ungdomshem Folåsa består av fem avdelningar med plats för 31 skolpliktiga flickor; två MBB-avdelningar (mottagning och behovsbedömning), två behandlingsavdelningar, en öppen behandlingsavdelning och skola i egen regi.
Som sjuksköterska hos oss på SiS ungdomshem Folåsa är din kompetens efterfrågad och viktig. Du är en del av vår vård- och behandlingsorganisation och arbetar gentemot alla våra avdelningar. Vård- och behandlingsorganisationen består av behandlingssekreterare, sjuksköterskor, psykologer och familjebehandlare.
Hos oss får du möjlighet att bidra till god vård och behandling på individ- och gruppnivå genom individuella kontakter och genom att utbilda samt vägleda behandlingspersonal i hälso- och sjukvårdsfrågor. Därtill utför du bedömningar av ungdomarnas fysiska och psykiska hälsa utifrån din yrkesroll. Du ansvarar för läkemedelsadministration, deltar i rond med läkare, medverkar i behandlingsplanering och tvärprofessionella teamträffar och samverkar med externa aktörer och vårdgrannar. Du ingår i institutionens elevhälsoteam. Andra förekommande arbetsuppgifter är dokumentation, samordning av vårdinsatser, hälsosamtal samt konsultation och rådgivning i hälso- och sjukvårdsfrågor till våra placerade ungdomar. Du arbetar i nära samarbete med andra professioner på institutionen, såsom utredningssekreterare, avdelningsledning och avdelningspersonal, vilket ställer krav på god samarbetsförmåga.
Tjänsten är varierande och kräver initiativförmåga samtidigt som den medför goda möjligheter till att skapa en unik verksamhet där du får goda möjligheter att påverka ditt eget arbete och ungdomarnas vardag.
Som ny medarbetare kommer du att genomgå SiS grundutbildning och lokal introduktion.
Som medarbetare hos SiS ingår även flera förmåner i din anställning, dessa kan du läsa om här: https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/formaner/Kvalifikationer
Du är:
• Legitimerad sjuksköterska.
• Vidareutbildning inom psykiatri är meriterande.
Du har:
• Erfarenhet av arbete med människor i utsatta livssituationer t.ex. arbete inom beroendevård och/eller psykiatri.
• Erfarenhet av arbete där bedömningar och insatser görs av olika psykiska såväl som somatiska tillstånd, till exempel inom primärvård och/eller akutsjukvård.
• Mycket god förmåga att uttrycka sig i svenska språket, skriftligt och muntligt.
• God dokumentationsvana.
• B-körkort.
Som person är du trygg och stabil med välgrundade, tydliga värderingar som styr ditt dagliga arbete, samtidigt som du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du tar ansvar för dina uppgifter och driver ditt arbete framåt. Du har även god samarbets- och relationsskapande förmåga samt kommunicerar på ett tydligt sätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Ansökan:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast 250917.
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
