SiS ungdomshem Folåsa söker lärare år 4-9
Statens institutionsstyrelse / Grundskollärarjobb / Linköping Visa alla grundskollärarjobb i Linköping
2025-10-09
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens institutionsstyrelse i Linköping
, Vingåker
, Vimmerby
, Eksjö
, Örebro
eller i hela Sverige
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Folåsa tar emot skolpliktiga flickor med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk. Publiceringsdatum2025-10-09Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och skapa framtidstro hos utsatta ungdomar? Vill du arbeta i en skola med god stämning, hög kvalitet och arbetsglädje? Då är jobbet som lärare hos oss på SiS ungdomshem Folåsa en meningsfull utmaning för dig. Nu finns möjligheten för dig att vara med och påverka elevers framtid och utbildning i en kreativ och möjliggörande skolmiljö.
Till oss kommer elever som befinner sig en i problematisk och svår livssituation. Majoriteten av eleverna har negativa erfarenheter avskola och låg tillit till lärare och andra vuxna. Som lärare hos oss får du en unik möjlighet att väcka elevernas lust att lära och att lyckas i skolmiljön. Undervisningen sker i små klasser vilket medför att du har gott om tid för varje elev. Du utgår alltid ifrån elevernas individuella behov och bygger relationer som gör eleverna trygga i skolmiljön.
I dina arbetsuppgifter ingår planering, undervisning, bedömning samt efterarbete. Ditt arbete är väl förankrat i kursplaner och betygskriterier. Då arbetet utgår ifrån elevernas behov kommer du att arbeta brett i din undervisning och därmed inte enbart inom ämnen
där du har din huvudsakliga utbildningsinriktning. Motivationsarbete är en viktig del i arbete och mentorskap för ett fåtal elever ingår i tjänsten. På institutionen finns flera kompletterande kompetenser och som pedagog är du en av kuggarna i ett gemensamt arbete kring eleverna. Samarbete med t.ex. sjuksköterskor, behandlingspedagoger och psykologer är därför en viktig del i dina arbetsuppgifter. Vi är många som bryr oss och tillsammans tar vi ett helhetsgrepp kring eleverna.
För att du ska få de rätta förutsättningarna att lyckas i rollen hos oss får du ett gediget introduktionsprogram med stort fokus på säkerhetsaspekterna i arbetet. Du har dessutom möjlighet att växa och utvecklas professionellt i din roll. Varje år samlas alla lärare inom
SiS för gemensam kompetensutveckling och vi tar även egna initiativ till fortbildning på institutionen. Arbetslaget består av rektor, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare samt 12 legitimerade lärare. Totalt erbjuds 31 elever plats på Folåsa skola. Då verksamheten under 2026 kommer att genomgå en förändring och därmed en ökning av antalet elever vill vi redan nu stärka upp med ytterligare en behörig lärare.Kvalifikationer
Vi söker en engagerad och inspirerande lärare med ett genuint intresse av att arbeta med elever som är i behov av extra stöd. Du bör ha förmåga att anpassa dig till snabba förändringar och vara flexibel. Du har en positiv människosyn och en förmåga att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
Du är:
Utbildad lärare med legitimation och behörighet i flera ämnen för grundskolans år 4-9. Vi ser företrädesvis att du har behörighet i matematik och/eller svenska samt ytterligare ett eller flera ämnen men även andra ämneskombinationer kan vara intressanta
Du har:
• Mycket goda kunskaper i svenska språket (tal och skrift).
• Grundläggande datorkunskaper och god datorvana.
• B-körkort.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete som lärare.
• Erfarenhet av arbete med ungdomar i socialt utsatta situationer.
• Erfarenhet av undervisning i särskild undervisningsgrupp.
• Erfarenhet av arbete inom tvångsvård.
• Kunskap om neuropsykiatri.
• Specialpedagogisk kompetens.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Ansökan:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 31 oktober 2025.
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://www.stat-inst.se/ Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse Jobbnummer
9547996