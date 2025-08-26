SiS ungdomshem Fagared söker lärare i försäljning och service
Statens institutionsstyrelse / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Mölndal Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Mölndal
2025-08-26
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens institutionsstyrelse i Mölndal
, Göteborg
, Kungälv
, Uddevalla
, Vänersborg
eller i hela Sverige
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Fagared tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosociala problem, kriminalitet och missbruk. Vi har avdelningar i Lindome, i Öxnevalla och i GöteborgPubliceringsdatum2025-08-26Dina arbetsuppgifter
SiS ungdomshem Fagared söker en lärare för undervisning i företagsekonomi, försäljning och service, marknadsföring, personlig försäljning samt andra kurser inom försäljning och service. Utöver dessa ämnen vill vi även att du kan undervisa i albanska som modersmål.
Vår målgrupp är pojkar 16 - 21 år placerade enligt Lagen om sluten ungdomsvård och Lagen om vård av unga. Institutionen har avdelningar i säkerhetsnivå ett till tre. Vår vision är att vara en plats för förändring vilket genomsyrar vårt bemötande, engagemang och förhållningssätt.
Som lärare hos oss undervisar du i små grupper med extra anpassningar utifrån varje elevs behov. Vi har våra elever under kortare eller längre tid och det är viktigt med ett positivt förhållningssätt och en tro på varje individs utvecklingspotential. Elevernas skiftande erfarenheter och resultat från tidigare skolgång medför att undervisningen kan bli såväl motivationsskapande som kunskapsförmedlande.
I din roll som lärare kommer du både att samverka med och ges stöd av andra yrkesgrupper så som SYV, enhetschefer, behandlingssekreterare, behandlingspedagoger och psykologer.
Du behöver tilltalas av möjligheten att undervisa och bygga tillitsfulla pedagogiska relationer i mindre undervisningsgrupper bestående av elever med psykosocial problematik och kriminalitet. Det är viktigt att du kan identifiera och möta elevens behov med höga realistiska förväntningar samt motivera och leda eleven mot sina mål.
I tjänsten ingår även mentorskap på vår klass 1-avdelning varpå högt säkerhetstänk är av stor vikt.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du är prestigelös, flexibel, kan sätta och bibehålla gränser på ett respektfullt sätt och har en tilltro till att alla elever kan finna en väg till utbildning och arbete. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet och erfarenhet av målgruppen. Du har ett högt ansvarstänk och förmåga att undervisa samt följa upp och dokumentera din undervisning.Kvalifikationer
• Lärarlegitimation
• Erfarenhet av undervisning inom aktuella ämnen
• Erfarenhet av undervisning i albanska som modersmål
• Erfarenhet av pedagogiskt arbete i skolmiljö
• B-körkort
Meriterande:
• Examen i Handelsekonomi
• Utbildning i TMO, MI samt Konflikthantering
• Erfarenhet av undervisning inom tvångsvård och låste miljöer.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Tjänsterna är en tillsvidareanställning på 100 % och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Ansökan:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast 2025.09.14
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://www.stat-inst.se/ Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse Jobbnummer
9476582