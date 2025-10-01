SiS ungdomshem Fagared söker en vikarierande studie- och yrkesvägledare
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Fagared tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosociala problem, kriminalitet och missbruk. Vi har avdelningar i Lindome, i Öxnevalla och i GöteborgPubliceringsdatum2025-10-01Dina arbetsuppgifter
Vi söker en vikarierande studie- och yrkesvägledare, som vill göra livsviktig skillnad - är du den vi söker?
För oss är tjänsten som studie- yrkesvägledare en viktig roll utifrån de elever vi arbetar med och som behöver få kunskap om framtida yrken och yrkesval. Ett fåtal har tidigare haft kontakt med en studie-yrkesvägledare och har en liten kunskap om vilka möjligheter det finns på arbetsmarknaden. Därför blir praktik och APL extra viktigt och en del av ditt uppdrag. Vi vill att våra ungdomar ska bli medvetna om sina egna talanger och styrkor, och få kompetens och kunskap för att kunna göra väl underbyggda val för sina fortsatta studier eller arbete.
I din roll ingår det att ha motiverande vägledningssamtal såväl enskilt som i grupp, externa kontakter inom arbetslivsamt att vara del i utslussprocessen. Det innebär att vara med i processen och skapa möjligheter så att ungdomen anpassas in i samhället med kontakter som är gynnsamt för ungdomen och dennes framtida yrkesliv. Du arbetar nära våra lärare och behandlingen, med särskilt fokus på motivation och vägledningen. Som studie- yrkesvägledare hos oss på SiS Fagareds ungdomshem ingår du även i EHT-teamet. Kort sagt är det en del av ditt uppdrag att vara spindeln i nätet mellan skola/behandling och kommande framtida mål hos eleven. Det är en utmaning men ett oerhört intressant arbete!
Din personliga lämplighet är nyckeln till livsviktig förändring. För att lyckas i rollen som studie- och yrkesvägledare hos oss behöver du vara en öppen person som har lätt för att skapa förtroendefulla relationer med andra, inge trygghet och ödmjukhet inför uppdraget. Därför behöver du vara en varm empatisk person som drivs av en stark inre glöd och vilja att skapa resultat utöver det vanliga. Du har lätt för att se helheten men kan även växelverka mellan delar, detaljer och att se till helheten. Du tycker om att arbeta systematiskt och välplanerat, men kan vara flexibel när det behövs. Även fast du samverkar i din roll behöver du trivas med att även kunna arbeta självständigt. Att du är en kollega som delar kunskap och bidrar till vi-känslan på SiS är andra egenskaper som gör dig intressant. Lika viktigt är det att du har en grundmurad positiv människosyn och en förmåga att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en god elevsyn- där alla människors lika värde är en självklarhet och att du har en kulturell medvetenhet, omvärldsorientering, nytänkande och tydligt elevfokus är nyckelord som du förväntas vara med och förverkliga i det dagliga arbetet. Du har vidare en pedagogisk insikt - där du har en god insikt i skolans mål och styrdokument samt en empatisk förmåga. Du är relationsskapande och inser att relation är grunden till elevens utveckling och lägger grunden till att coacha eleven. Du har en god samarbetsförmåga samtidigt som du kan arbeta självständigt, strukturerat och ta egna initiativ. Som person är du även uthållig och ger inte upp i första taget utan tror på ungdomen och dess förmågor att lyckas i sitt lärande och i behandlingen, så att ungdomen kommer att lyckas i framtiden.Kvalifikationer
* Högskoleexamen som studie- yrkesvägledare
* En personlig mognad, integritet och är tydlig och stabil
* Körkort B
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete som studie- och yrkesvägledare samt erfarenhet inom ungdomsvården.
Anställning:
Tjänsten är ett vikariat på ett år med upp till 50%. Tillträde enligt överenskommelse.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.Så ansöker du
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 22 oktober 2025.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen.
Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22
