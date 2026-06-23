SiS ungdomshem Eknäs söker Sjuksköterska
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken / Sjuksköterskejobb / Enköping Visa alla sjuksköterskejobb i Enköping
2026-06-23
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Statens institutionsstyrelse, SiS, är en statlig myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk.
SiS ungdomshem Eknäs tar emot skolpliktiga pojkar i åldern 12-16 år med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk. Institutionen är placerad strax utanför Enköping i ett naturskönt område nära till Mälaren. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring. SiS Eknäs Ungdomshem befinner sig just nu i en spännande fas av utveckling och tillväxt. Sök tjänsten om du vill vara med på denna resa och tillsammans med oss bidra till en plats för förändring!Publiceringsdatum2026-06-23Dina arbetsuppgifter
SiS ungdomshem Eknäs söker nu en sjuksköterska till behandlingsteamet. Eknäs består av 4 avdelningar, varav en MBB-avdelning, två låsbara behandlingsavdelnigar samt en öppen avdelning. Utöver detta har Eknäs även en egen skola. Som sjuksköterska hos oss ingår du i hälso-och sjukvårdsteamet bestående av två sjuksköterska, två psykologer, behandlingssekreterare, och familjebehandlare. Teamet får också hjälp av en barn och ungdomspsykiater från Region Uppsala och vi har också tillgång till allmänläkare på konsultbasis. Vård- och behandlingsarbetet i teamet utgår från ungdomens individuella behov där dina arbetsuppgifter bland annat innebär omvårdnad, läkemedelshantering och akuta insatser. På Eknäs strävar vi efter att arbeta med hälsofrämjande insatser över hela institutionen där elevhälsan fyller en viktig funktion.
Sjuksköterskans huvudsakliga ansvars- och arbetsområden inom SiS är läkemedelshantering, hälsobedömningar och omvårdnadsinsatser. Samverkan med såväl interna som externa parter avseende hälso- och sjukvården i samband med placering, under vårdtiden och inför utskrivning från SiS är också en del av arbetet.
Exempel på arbetsuppgifter är:
Bedömer och planerar för vårdbehov hos patienten, samt hanterar relevanta kontakter med regionernas hälso- och sjukvårdsenheter i patientens vårdkedja.
Bedömer och utför omvårdsinsatser och åtgärder av uppkomna hälsoproblem i den dagliga institutionsvården.
Ansvar för läkemedelshantering
Utbildar personal i säker läkemedelshantering och delegerar arbetsuppgift att hantera delar av läkemedelshanteringen till berörd personal på institutionen, samt följer upp delegeringen.
Deltar i för institutionen relevanta behandlingsteam och bidrar med hälso- och sjukvårdskompetens i behandlingsplaneringen.
Genomför utbildande insatser inom omvårdnadsområdet samt hälso- och sjukvårdsområdet för institutionens medarbetare.
Arbetet som sjuksköterska passar dig som ser en positiv utmaning i att få vårda unga människor i en svår livssituation. Arbetet är många gånger krävande men också stimulerande, glädjefyllt och omväxlande. En arbetsdag hos oss innehåller allt ifrån stödjande samtal till akuta insatser - alltid med ungdomarnas bästa i fokus.
Vi söker dig som är trygg och stabil. Du behöver kunna planera, organisera och prioritera dina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. Du behöver kunna skapa allians och samarbete även med ungdomar med utmanande beteende.Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska.
God svenska i tal och skrift.
B-körkort.
Meriterande:
Vidareutbildning med inriktning skolsjuksköterska, barnsjuksköterska alternativt psykiatri.
Flerårig erfarenhet av arbete som leg. sjuksköterska.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Du delar vår vision att vara en plats för förändring och det genomsyrar ditt bemötande, engagemang och förhållningssätt.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-ledarskap/.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Intervjuer kommer att ske löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://stat-inst.se
Vallby Eknäs 14 (visa karta
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745 98 ENKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken Kontakt
Facklig företrädare OFR- ST
Anna-Sara Eriksson anna-sara.eriksson@stat-inst.se +46104532633 Jobbnummer
9975886