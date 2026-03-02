SiS ungdomshem Bergsmansgården söker en vikarierande bemanningsplanerare
Statens institutionsstyrelse / Administratörsjobb / Lekeberg Visa alla administratörsjobb i Lekeberg
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Bergsmansgården tar emot icke skolpliktiga flickor. Vi har verksamhet i Fjugesta, tre mil väster om Örebro och en satellitenhet i Granhult, 3 mil norr om Lindesberg. Flickorna kommer till oss för att de har psykosocial problematik samt problem med kriminalitet eller drogmissbruk.Publiceringsdatum2026-03-02Dina arbetsuppgifter
Vi söker en vikarierande bemanningsplanerare till Brotorp i Fjugesta. Tjänsten passar dig som vill jobba i en viktig nyckelfunktion och bidra till den dagliga planeringen av bemanningen i vår verksamhet. Som bemanningsplanerare har du det övergripande ansvaret för bemanningsplaneringen för institutionens tre avdelningar. Du ansvarar för den operativa planeringen med att bemanna arbetspass och samordna institutionens bemanningsbehov, både på kort och lång sikt. I rollen ingår även ansvar för den övergripande bemanningsplaneringen inför semesterperioder och att vid behov anpassa scheman vid till exempel rehabilitering eller tillfälligt deltidsarbete. Utöver den operativa bemanningsplaneringen är du också ansvarig för att administrera och vara institutionens expert i bemanningssystemet Besched. Arbetet innebär att du kommer att arbeta självständigt och samtidigt ha många kontaktytor och samarbeten med såväl medarbetare, enhetschefer som dina närmsta kollegor bestående av bland annat HR- generalist och administratörer. Du kommer att få möjlighet att få vara med och påverka myndighetens utvecklingsarbete och arbetssätt kopplat till bemanning och schemaläggning genom ett nätverk bestående av såväl nationella expertfunktioner som bemanningsplanerare vid andra institutioner. Kvalifikationer
För att trivas och lyckas i rollen som bemanningsplanerare tror vi att du drivs av möjligheten att jobba i en verksamhet som är mitt uppe i ett stort förändringsarbete. Du har en god förmåga att jobba i ett högt tempo och samtidigt ge god support och service. Du är lugn, stabil och strukturerad samt har en god förmåga att förutse behov och fokusera på rätt saker.
Du ska också ha:
• Relevant eftergymnasial utbildning med inriktning på administration eller HR eller annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som SiS anser vara likvärdig.
• God kunskap om regelverket som rör arbetstid.
• Erfarenhet av att ha arbetat med bemanning och schemaläggning.
• Goda kunskaper i Officepaketet.
Det är meriterande om du har kunskaper inom personal- och bemanningssystem, t.ex. Besched.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning
Tjänsten är en visstidsanställning till och med 31 december 2026.
Ansökan
Registrera din ansökan senast den 15 mars 2026 i rekryteringssystemet.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://www.stat-inst.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse Kontakt
Administrativ chef
Rose-Marie Aversjö rose-marie.aversjo@stat-inst.se 010-453 28 59 Jobbnummer
9772761