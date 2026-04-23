SiS söker jurist för att arbeta med offentlighetsprincipen
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
På huvudkontoret i Solna Business Park är vi ca 400 medarbetare och tillsammans arbetar vi för att stötta och utveckla myndigheten med ca 5000 medarbetare.
SiS rättsavdelning växer och vi söker därför en jurist till en nyinrättad sektion vid avdelningen, sektionen för registratur och allmänna handlingar.
Utöver den nyinrättade sektionen består rättsavdelningen av tre sektioner, sektionerna för myndighetsjuridik, verksamhetsjuridik och informationsförsörjning. Den nyinrättade sektionen ansvarar för registratorsfunktionen samt ärenden om utlämnande av allmänna handlingar. Inledningsvis kommer elva medarbetare att vara placerade vid sektionen, varav tre jurister, två administratörer och sex registratorer.
Du kommer att arbeta brett med frågor som rör offentlighet och sekretess. Som jurist handlägger du ärenden om utlämnande av allmänna handlingar, gör sekretessprövningar och skriver beslutsunderlag. Du ger även kvalificerad juridisk rådgivning och stöd till verksamheten i frågor som rör offentlighetsprincipen och sekretesslagstiftningen och du bidrar till utveckling av interna rutiner, riktlinjer och utbildningsinsatser på området. Du kan även komma att medverka i olika projekt där juridisk kompetens behövs på området för offentlighet och sekretess.
SiS verksamhet ska vara jämlik och fri från diskriminering och vi utför vårt arbete med god etik och hög kvalitet. På rättsavdelningen präglas arbetet av hög tillgänglighet för verksamheten då vi arbetar brett mot hela myndigheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som
har en juristexamen omfattande minst 270 hp,
har god servicekänsla och samarbetsförmåga,
kan arbeta noggrant och strukturerat även under tidspress och
kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du uppfyller något av följande
är notariemeriterad
har arbetat med frågor inom allmän förvaltningsrätt eller offentlighet och sekretess
har erfarenhet av arbete vid statlig myndighet eller kommun.
Som jurist på SiS behöver du kunna arbeta både självständigt och i grupp. Vidare behöver du ha ett mycket gott omdöme och kunna ta ett stort eget ansvar. Det är viktigt att du har god förmåga att förklara och kommunicera juridiska frågeställningar på ett lättförståeligt sätt. För att du ska trivas ser vi att du är en person som motiveras av varierade arbetsuppgifter och gärna delar med dig av dina kunskaper.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och förmågor.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete.
Läs mer om https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-ledarskap/.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde snarast enligt överenskommelse.
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
Ansökan:
Ansök senast: 2026-05-17
Referensnummer: 2.9.1-4327-2026
Välkommen med din ansökan!
Anna Edholm
Sektionschef
0104534053
Jenny Kingstedt
Facklig företrädare ST/OFR
010-453 40 77
Isabelle Strid
Facklig företrädare Saco-S
010-453 40 68
Adham Abu-Sultan
Facklig företrädare SEKO
010-453 22 05
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Så ansöker du
