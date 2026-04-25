SiS söker enhetschef till sektionen för myndighetsjuridik
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
På huvudkontoret i Solna Business Park är vi ca 400 medarbetare och tillsammans arbetar vi för att stötta och utveckla myndigheten med ca 5000 medarbetare. Publiceringsdatum2026-04-25Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med om en utvecklingsresa i en samhällsviktig verksamhet? SiS är en myndighet i förändring och vi söker dig som vill bidra till vårt viktiga samhällsuppdrag.
SiS rättsavdelning växer och vi söker nu en enhetschef till en nyinrättad enhet vid sektionen för myndighetsjuridik, enheten för regelutveckling och rättslig normering. Tjänsten innebär personalansvar för medarbetarna vid enheten samt budget- och verksamhetsansvar för enheten och dess arbete.
Utöver sektionen för myndighetsjuridik består rättsavdelningen av ytterligare tre sektioner, sektionerna för verksamhetsjuridik, informationsförsörjning och registratur och allmänna handlingar. På rättsavdelningen präglas arbetet av hög tillgänglighet för verksamheten då vi arbetar brett mot hela myndigheten.
Rättsavdelningen leds av en rättschef och fyra sektionschefer. Nyligen har inrättats en ytterligare chefsnivå inom avdelningen, enhetschef, som rapporterar till sektionschefen. Sektionen för myndighetsjuridik ansvarar för rättslig styrning, stöd och uppföljning när det gäller juridiska frågor som är myndighetsövergripande. Sektionen ansvarar även för utveckling och uppföljning av myndighetens gemensamma besluts- och beredningsprocesser. Sektionen ansvarar bl.a. för att ge rättsligt stöd till huvudkontoret, svara på remisser och handlägga ärenden till myndighetens personalansvarsnämnd.
Enheten för regelutveckling och rättslig normering ansvarar för att ta fram förskrifter och allmänna råd och annan rättslig normering som kopplar till SiS särskilda befogenheter. Enheten ansvarar även för att bl.a. bereda remisser från Regeringskansliet och att ta fram hemställningar om författningsändringar. Enheten består, utöver enhetschefen, av 10 medarbetare.
Som enhetschef ansvarar du bl.a. för att säkra kvalitet inom enhetens ansvarsområde och att leda, följa upp och utveckla arbetet på enheten mot uppställda mål. Som chef inom SiS tar du ansvar för helheten, du driver utveckling och främjar gott samarbete.Kvalifikationer
Du ska ha:
Juristexamen omfattande minst 270 hp.
Assessorsutbildning eller ha adjungerat vid överrätt.
Flera års erfarenhet av kvalificerat rättsligt arbete inom offentlig sektor.
Erfarenhet av arbete med författningsskrivning.
Aktuell erfarenhet av ledarskap eller av att vara i en ledande roll.
God kommunikativ förmåga, såväl muntligt som skriftligt, på svenska.
Det är meriterande om du har:
Chefserfarenhet med personal- budget- och verksamhetsansvar.
Erfarenhet av arbete vid Regeringskansliet.
Som person är du trygg, ansvarstagande och har en hög kvalitetsmedvetenhet. Du har en bra kommunikativ förmåga och en förmåga att förklara juridiska frågeställningar på ett enkelt och lättförståeligt sätt. Det är viktigt att du är flexibel och trivs med att arbeta i ett högt tempo. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Chefstester kan komma att genomföras under rekryteringsprocessen.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-ledarskap/.
Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: snarast, eller enligt överenskommelse.Så ansöker du
Ansök senast: 2026-05-17
Referensnummer: 2.9.1-4684-2026
Välkommen med din ansökan!Kontaktuppgifter för detta jobbKontakt
Sektionschef Erla Thorisdottir
0104534194
Fackliga företrädare
Jenny Kingstedt
ST-OFR
010-453 40 77
Isabelle Strid
SACO-S
010-453 40 68
Adham Abu-Sultan
SEKO
010-453 22 05
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://stat-inst.se
171 41 SOLNA Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken Jobbnummer
9875861