SiS söker en webbredaktör med fokus på intranät

Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
På huvudkontoret i Solna Business Park är vi ca 350 medarbetare och tillsammans arbetar vi för att stötta och utveckla myndigheten med ca 4000 medarbetare.
Vill du vara med och utveckla intranätet som en central kanal för våra medarbetare? Har du ett redaktionellt arbetssätt, förmåga att skapa tydligt och träffsäkert innehåll och gillar att skapa struktur genom processer och utbildning? Nu söker vi dig som vill bidra till att utveckla intranätet till ett tydligt, relevant och användbart stöd för våra medarbetare.
Statens institutionsstyrelse, SiS, befinner sig i ett intensivt och spännande utvecklingsskede. Intresset för vår verksamhet är stort och flera pågående politiska utredningar skapar nya förutsättningar som tillsammans öppnar möjligheter att stärka och modernisera myndighetens uppdrag. Nu söker vi dig som vill bidra till att stärka vår samlade kommunikation genom att förvalta och utveckla ett effektivt, kvalitetssäkrat och målgruppsanpassat intranät. Du blir en del av ett engagerat och kompetent team, nära ledning och verksamhet, där du får möjlighet att både utvecklas och göra skillnad varje dag.Publiceringsdatum2025-12-19Dina arbetsuppgifter
Som webbredaktör med fokus på intranätet har du en central roll i myndighetens interna kommunikation. Du kombinerar strategiskt kanalansvar med praktiskt redaktionellt arbete, där en betydande del av uppdraget handlar om att skriva, bearbeta och publicera innehåll på intranätet. Du fungerar som verksamhetsspecialist för intranätet och samarbetar nära kommunikatörer, verksamhetsrepresentanter, IT och andra innehållsägare. Rollen innebär både att utveckla intranätet över tid och att säkerställa att det dagliga innehållet är aktuellt, relevant och av hög kvalitet.
I rollen kommer du bland annat att:
• utveckla och förvalta intranätet som kanal, inklusive arbetssätt, uppföljning, innehållsprinciper och prioriteringar
• planera och samordna intranätets innehåll i samverkan med verksamheten och i synk med andra kanaler, exempelvis webb och digitala skärmar
• säkerställa kvalitet, konsekvens och efterlevnad av krav på klarspråk, tonalitet, tillgänglighet och relevanta regelverk
• stötta och vägleda innehållsägare och lokala redaktörer genom gemensamma strukturer, rutiner och löpande support
• samarbeta löpande med avtalade leverantörer för att säkerställa ett fungerande och kvalitativt intranät.
Tjänsten är placerad på sektionen för redaktionellt innehåll och externa relationer, en av två sektioner på kommunikationsavdelningen. Du rapporterar till sektionschefen och förväntas kunna ta stort självständigt ansvar för intranätet. Som webbredaktör kommer du att arbeta nära såväl andra webbredaktörer, reaktionsledare, kommunikatörer, kommunikationsstrateger och pressekreterare på kommunikationsavdelningen som med medarbetare på andra avdelningar inom myndigheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen inom kommunikation eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som SiS bedömer relevant för tjänsten
• Erfarenhet av redaktörsarbete på intranät, inklusive utveckling, publicering, kvalitetssäkring och innehållsplanering.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift samt att skriva målgruppsanpassat och begripligt enligt klarspråksprinciper
• Vana att arbeta praktiskt med textproduktion och redigering som en naturlig del av vardagen
• Erfarenhet av att arbeta strukturerat med mallar, sidstruktur och redaktionella processer
• God digital förståelse och erfarenhet av att arbeta i publicerings- eller innehållssystem (CMS eller motsvarande)
Det är även meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete med intranät i större organisation eller myndighet
• Kunskap om tillgänglighet och användbarhet i digitala gränssnitt
• Erfarenhet av uppföljning och analys av innehåll (t.ex. användarbeteende, feedback, enkla mätetal)
• Erfarenhet av att utbilda och stödja redaktörer och innehållsägare
• Grundläggande färdigheter i bild- och innehållsproduktion (t.ex. Canva, Adobe eller motsvarande)
För att lyckas i rollen är du en trygg och noggrann redaktör med god språkkänsla och ett strukturerat arbetssätt. Du trivs med att skriva och publicera innehåll samtidigt som du har förmåga att se helheten och utveckla intranätet långsiktigt. Du är serviceinriktad, självgående och har lätt för att samarbeta och vana att arbeta nära verksamheten och andra intressenter för att uppnå resultat. Du kan hålla flera uppgifter igång parallellt, prioritera och leverera med hög kvalitet även när tempot är högt. Vidare är du en duktig kommunikatör som skapar rätt tonalitet utefter olika målgrupper.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och förmågor.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Arbetsplatsen är vårt huvudkontor i Solna Business Park. Vid behov kan ansvar kopplat till publicering/beredskap utanför kontorstid ingå i tjänsten.Så ansöker du
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 11 januari 2026.
Vid frågor om tjänsten, kontakta sektionschefen Sara Kvarnström Nilsson på telefon: 010-453 45 92.
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
