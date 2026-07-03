SiS söker en registrator till Rättsavdelningen för ett vikariat
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken / Administratörsjobb / Solna Visa alla administratörsjobb i Solna
2026-07-03
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Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
På huvudkontoret i Solna Business Park är vi ca 500 medarbetare och tillsammans arbetar vi för att stötta och utveckla myndigheten med ca 5000 medarbetare.Publiceringsdatum2026-07-03Dina arbetsuppgifter
Som registrator på SiS får du möjlighet att vara med på en förändringsresa som syftar till att skapa arbetssätt som säkerställer likvärdighet, effektivitet och rättssäkerhet med fokus på ungdomar och klienter.
Tillsammans med övriga kollegor på registraturen kommer du att ansvara för huvudkontorets diarieföring. Som registrator hanterar du postöppning, SiS officiella e-postbrevlåda och ger stöd till övriga anställda i myndigheten i diarieföringsfrågor. I tjänsten ingår även att hålla utbildningar, ta fram styrdokument och delta i projekt Även viss arkivvård kan förekomma. Inom SiS används idag diarieföringssystemet Ciceron (Diabas).
Rättsavdelningen har ca 60 medarbetare och är uppdelad i fyra sektioner; Sektionen för myndighetsjuridik, Sektionen för verksamhetsjuridik, Sektionen för informationsförsörjning och Sektionen för registratur och allmänna handlingar. På rättsavdelningen präglas arbetet av hög tillgänglighet för verksamheten då vi arbetar brett mot hela myndigheten. Som registrator kommer du att arbeta vid Sektionen för registratur och allmänna handlingar under ledning av en sektionschef. Vid sektionen arbetar utöver sex registratorer även tre jurister och två administratörer.
SiS verksamhet ska vara jämlik och fri från diskriminering och vi utför vårt arbete med god etik och hög kvalitet. På rättsavdelningen präglas arbetet av hög tillgänglighet för verksamheten då vi arbetar brett mot hela myndigheten.KvalifikationerKvalifikationer
Registratorsutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer är likvärdig
Erfarenhet av att ha arbetat med diarieföring inom offentlig förvaltning
Mycket god förmåga att uttrycka dig väl på svenska, i tal och skrift
Goda datorkunskaper, främst i Word och Excel
Meriterande:
Kunskap om och operativ erfarenhet av större diarieföringssystem
Erfarenhet av arbete vid en statlig myndighet
Erfarenhet av att hålla utbildningar
Kunskap om offentlighet och sekretess
Erfarenhet av utlämnande av allmänna handlingar
Erfarenhet av arbete vid SiS
För att trivas och lyckas i rollen är du strukturerad, noggrann och ansvarstagande. Vidare har du integritet, en god förmåga att samarbeta och delar gärna med dig av dina kunskaper till kollegor. Det är i perioder ett högt tryck vid registraturen och för att trivas har du därför även en god förmåga att prioritera samt är flexibel och lösningsorienterad. Vi lägger stor vikt vid den personliga lämpligheten!
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-ledarskap/.
Anställning:
Tjänsten är ett vikariat för att täcka en tjänstledighet. Anställningen löper initialt i sex månader med möjlighet till förlängning. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Tjänsten har placeringsort i Solna. SiS erbjuder möjlighet till arbete på distans i viss utsträckning.Så ansöker du
Referensnummer; 2.9.1-7326-2026
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 31 juli 2026. I samband med ansökan får du besvara ett antal urvalsfrågor. Dina svar är en del av urvalsarbetet och frågorna är kopplade till kravprofilen som står i annonsen.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande. För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen.Kontaktperson för detta jobb
Anna Edholm
Sektionschef
010-453 40 53
Fackliga företrädare
Jenny Kingstedt
ST/OFR
010-453 40 77
Adham Abu-Sultan
Seko
010-453 22 05
Isabelle Strid
SACO-S
010-453 40 68
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://stat-inst.se
171 22 SOLNA Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken Jobbnummer
9990504