SiS LVM-hem Östfora söker behandlingssekreterare tillsvidare
Statens institutionsstyrelse / Behandlingsassistentjobb
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS LVM-hem Östfora i Järlåsa nordväst om Uppsala tar emot män med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk, i kombination med psykisk ohälsa. Vi har särskild kompetens för medicinsk omvårdnad och har i uppdrag att bedriva vård för klienter med särskilda vårdbehov. Publiceringsdatum2025-08-29Dina arbetsuppgifter
Som behandlingssekreterare hos oss ansvarar du bland annat för våra klienters behandlingsplanering. Du upprättar behandlngsplaner och planerar behandlingsinsatser utifrån varje klients individuella förutsättningar. Du följer upp planerade och genomförda insatser och har kontinuerlig uppföljning med våra klienter och deras respektive socialtjänst. Vidare stödjer och vägleder du behandlingspersonalen i deras viktiga arbete och samarbetar med den övriga personalgruppen. Ert teamarbete bidrar till att våra klienter får den trygghet, vård och behandling som de behöver.
Dokumentatin är en viktig del av vårt arbete då det bidrar till rättsäkerhet, planering och uppföljning och i din roll som behandlingssekreterare ansvarar du för att dokumentation sker i enlighet med gällande riktlinjer. Du ansvarar även för att relevant information kring klienterna når personal på institutionen. I din roll samverkar du även med myndigheter och andra externa kontakter.
För att lyckas i ditt uppdrag ser vi att du är strukturerad, ansvarstagande och har en god samarbetsförmåga. Du anpassar dig efter situationer som uppstår och behåller ditt lugn även i stressade situationer. Du föregår med gott exempel och trivs i en samverkande roll.
Tillsvidaretjänsten som behandlingsekreterare passar dig som ser en positiv utmaning i att få arbeta med utsatta människor i en svår livssituation. Jobbet är många gånger krävande men också stimulerande, glädjefyllt och omväxlande. En arbetsdag hos oss innehåller allt från stödjande samtal till akuta insatser - alltid med klientens bästa i fokus.
Arbetstiden är måndag till fredag 07.00 - 15.30. Möjlighet till flex finns. Vi tillämpar provanställning i 6 månader.
Som ny medarbetare kommer du att genomgå SiS grundutbildning. I utbildningen varvas teori med handledd introduktion. Utbildningen rustar dig väl inför din nya roll i SiS verksamhet.Kvalifikationer
För att lyckas i ditt arbete har du en grundmurad positiv människosyn. Du är motiverad att hjälpa människor i en utsatt livssituation och du delar SiS värdegrund, att vara en plats för förändring. Du har god förmåga att skapa engagemang och delaktighet hos våra klienter. Som person är du trygg i dig själv och har lätt för att skapa goda behandlingsrelationer. Du har en god kommunikativ förmåga och kan behålla ditt lugn även i pressade situationer. Du har lätt för att samarbeta med andra och du kan hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.
Du ska även ha:
• Högskoleutbildning med samhälls-, och eller beteendevetenskaplig inriktning minst 180 hp exempelvis socionom eller annan utbidning som av arbetsgivaren bedöms likvärdig.
• God svenska i tal och skrift
• Giltigt B-körkort och tillgång till bil
Meriterande är erfarenhet av arbete inom missbruksvård samt dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat i en samverkande roll.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
