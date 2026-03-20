SiS LVM-hem Hessleby söker en behandlingssekreterare!
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS LVM-hem Hessleby som ligger i vacker skogsmiljö strax utanför Mariannelund tar emot män med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk . Vi har särskild kompetens för att ta emot klienter med psykisk ohälsa eller ett utåtagerande beteende. Vi har i uppdrag att bedriva vård för klienter med särskilda vårdbehov.
Arbetsbeskrivning
Vill du vara med och skapa den livsviktiga skillnaden för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingssekreterare hos SiS det meningsfulla arbetet du söker. Utgångspunkten i vårt behandlingsarbete är att motivera människor till nya och mindre destruktiva sätt att leva. Du arbetar i ett team av engagerade kollegor och med er samlade kompetens har ni möjlighet att nå goda resultat.
Som behandlingssekreterare samordnar och ansvarar du för klienternas behandling på institutionen, upprättar behandlingsplaner, sköter myndighetskontakter och ansvarar för dokumentationen av genomförda behandlingsinsatser samt stöttar behandlingspersonalen i det dagliga arbetet. Behandlingssekreteraren fyller en viktig funktion i att säkerställa att klienterna erhåller kvalitativa individanpassade insatser utifrån deras förutsättningar och behov och arbetar i nära samarbete med övriga professioner på institutionen, som till exempel behandlingsassistenter/pedagoger, behadnlingssamordnare, sjuksköterskor, läkare och psykologer.
Behandlingssekreteraren bidrar till utvecklandet av institutionens rutiner enligt myndighetens riktlinjer vad gäller behandling och utredning. Arbetet är varierande vilket ställer krav på flexibilitet och ansvarstagande. Det innebär i omfattande delar att du är strukturbärare, är noggrann och organiserad. Du förstår värdet och sammanhangen av samarbete, det är naturligt för dig att vägleda och stödja dina arbetskamrater. Du är initiativtagaren som förankrar och genomför efter beslut.
Vår vision är att vara en plats för förändring och det genomsyrar vårt bemötande, vårt engagemang och vårt förhållningssätt.
Du kommer att arbeta nära enhetschefer och behandlingssamordnare på våra olika våra avdelningar. Du kommer även att få möjlighet till att bidra till ett kolligialt lärande på insuttitionen genom olika utbildningsforum. Brinner du även för egen utveckling är möjligheterna många inom SiS.Publiceringsdatum2026-03-20Kvalifikationer
Din personliga lämplighet är nyckeln till livsviktig förändring. Därför behöver du ha en god förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Lika viktigt är det att du har en grundmurad positiv människosyn, är empatisk och kan skapa goda relationer. Du har en god kommunikativ förmåga och kan behålla ditt lugn även i pressade situationer. Du har också en god förmåga att samarbeta med andra och delar gärna med dig av dina kunskaper till kollegor.
Du behöver också ha:
• Högskoleexamen om minst 210hp inom samhälls-/beteendevetenskap t.ex. socionomexamen, eller högskoleexamen 180 hp inom beteendevetenskap, eller annan högskoleutbildning som bedöms uppfylla SiS riktlinjer om kompetenskrav för samordnande/planerande behandlingsarbete.
• Dokumentationserfarenhet gällande sociala utredningar.
• God svenska i tal och skrift.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Tjänsterna är tillsvidareanställningar på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Arbetstid dagtid måndag till fredag.
Tillträde enligt överenskommelse.
Urval och intervju sker löpande.
Ansökan:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 5 april.
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
