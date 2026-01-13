Simplex söker C-Chaufförer till extrajobb inom Transport - Strängnäs
Simplex Bemanning AB / Fordonsförarjobb / Strängnäs Visa alla fordonsförarjobb i Strängnäs
2026-01-13
, Knivsta
, Enköping
, Eskilstuna
, Nykvarn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Simplex Bemanning AB i Strängnäs
, Knivsta
, Enköping
, Eskilstuna
, Nykvarn
eller i hela Sverige
Vill du ha ett aktivt, flexibelt och välbetalt extrajobb inom transport? Vi på Simplex Bemanning söker nu ambitiösa och noggranna kollegor som vill jobba extra inom Transport som C- & CE chaufför i Strängnäs. Perfekt för dig med annan huvudsaklig sysselsättning!
Dina arbetsuppgifter kan till exempel vara:
Lastning och lossning av gods
Leverans till kund
Truckkörning
Backning med lastbil och släp
Vi söker dig som:
Är punktlig, ansvarstagande och effektiv
Trivs med fysiskt arbete och har en positiv inställning
Har en annan huvudsaklig sysselsättning
Har ett C- eller CE-Körkort
Det är meriterande med ett truckkort
För att vara aktuell för denna tjänst krävs att du har en annan huvudsaklig sysselsättning om minst 50 %. Exempel på sådan sysselsättning inkluderar tex:
Studier på minst halvfart (50 %)
Annat arbete med en garanterad sysselsättningsgrad på minst 50 %
Eget företag
Elitidrott
Du behöver kunna styrka din huvudsakliga sysselsättning med intyg innan en eventuell anställning.
Vi ser fram emot att höra mer ifrån dig. Förklara varför du är rätt person för jobbet och bli en del av vårt team. Skicka in din ansökan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277)
645 30 STRÄNGNÄS Arbetsplats
Simplex Bemanning Jobbnummer
9681445