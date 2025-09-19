Simons Dental söker tandtekniker med erfarenhet
Simon's Dental AB / Tandtekniker- och ortopedingenjörsjobb / Södertälje Visa alla tandtekniker- och ortopedingenjörsjobb i Södertälje
2025-09-19
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Simon's Dental AB i Södertälje
Simons Dental AB är ett fullservicelaboratorium med många års erfarenhet.
Vi ser gärna att du är självständig, noggrann, ansvarsfull och kan planera ditt arbete.
Du ska även kunna hjälpa till med andra arbetsmoment vid behov.
Vi på SIMONS DENTAL AB söker två tandtekniker:
• **Arbetsuppgifter i den ena tjänsten innebär att jobba med akryl (individuella skedar, bitschabloner, tanduppsättningar, pressningar)
• **Arbetsuppgifter i den andra tjänsten innebär att jobba med anpassning av kronor, broar samt implantat av olika materialier. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
E-post: fabian.siefker@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simon's Dental AB
(org.nr 556790-7380)
152 40 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Simon's Dental AB Kontakt
Fabian Siefker fabian.siefker@hotmail.com 0855018444, 0709927999 Jobbnummer
9518589