Simons Dental söker tandtekniker med erfarenhet

Simon's Dental AB / Tandtekniker- och ortopedingenjörsjobb / Södertälje
2025-09-19


Simons Dental AB är ett fullservicelaboratorium med många års erfarenhet.
Vi ser gärna att du är självständig, noggrann, ansvarsfull och kan planera ditt arbete.
Du ska även kunna hjälpa till med andra arbetsmoment vid behov.

Vi på SIMONS DENTAL AB söker två tandtekniker:
• **Arbetsuppgifter i den ena tjänsten innebär att jobba med akryl (individuella skedar, bitschabloner, tanduppsättningar, pressningar)
• **Arbetsuppgifter i den andra tjänsten innebär att jobba med anpassning av kronor, broar samt implantat av olika materialier.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
E-post: fabian.siefker@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Simon's Dental AB (org.nr 556790-7380)
152 40  SÖDERTÄLJE

Arbetsplats
Simon's Dental AB

Kontakt
Fabian Siefker
fabian.siefker@hotmail.com
0855018444, 0709927999

Jobbnummer
9518589

