Simlärare sökes till Växjö Simsällskaps simskola HT26
2026-06-01
Om dig
Tycker du om att arbeta med barn? Gillar du vatten? Är svaret JA är simskoleledare kanske ett jobb för dig. Vi söker DIG som har intresse för och erfarenhet av att jobba med barn och som är sugen på ett extrajobb. Du ska som person vara ansvarstagande, positiv samt engagerad för att barnen ska utvecklas på bästa sätt och ha en rolig stund i vattnet. Vi erbjuder en arbetsplats där du som ledare får utveckla ditt ledarskap.
Pedagogisk kunskap om barn och ungdomar samt goda insikter i svenska simlinjen är meriterande.
Nu söker vi Simlärare till vår simskoleverksamhet på både vardagar och på helgen. Vi bedriver verksamhet i Växjö Simhall och i mindre bassänger runt om i Växjö.
Som simlärare kommer du att ha huvudansvaret för grupper och planera simundervisningen, bedöma barnens kunskaper, samt ha kontakt med föräldrar. Utbildning är ett krav, men kan genomföras efter anställning. Tidigare utbildning via Svenska Simförbundet eller Svenska Livräddningssällskapet är meriterande. Lön baseras på ålder och utbildning.
Kort om föreningen och simskoleverksamheten
Växjö Simsällskap är en av Växjös största idrottsföreningar. Föreningen bedriver många olika verksamheter, där simskolan är den största sektionen. Det går ungefär 900 barn i VÖSS simskola varje termin. Simskolan är indelad i tre terminer/år, där en termin omfattar 10 veckor. Simskoleverksamheten riktar sig till barn mellan 4-12 år och bedrivs på vardagskvällar samt helger. Föreningen arbetar efter Svenska Simförbundets riktlinjer som kallas Simlinjen. Inom simskolan finns allt från grupper där fokus ligger på att lära ut en god vattenvana till grupper där simteknik i de fyra simsätten övas. Målet är att lära barnen säkerhet i och kring vatten, samt att klara kravet för simkunnighet (simma 200 meter varav 50 meter på rygg).
Vi rekryterar löpande, så se till att skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Sista dag att ansöka är 2026-06-28
Mejla in din ansökan till oss. Bifoga CV och personligt brev.
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Simlärare Höstterminen 2026". Arbetsgivare Växjö Simsällskap
352 57 VÄXJÖ Kontakt
Växjö Simsällskap simskola@vaxjosimsallskap.com 0470-46650
