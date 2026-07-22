Simlärare/Idrottsanläggningsarbetare till Skepplanda simhall, vikariat
Ale kommun / Fastighetsskötarjobb / Ale Visa alla fastighetsskötarjobb i Ale
2026-07-22
, Alingsås
, Vårgårda
, Lilla Edet
, Essunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ale kommun i Ale
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Serviceförvaltningen har Ale kommuns uppdrag att ansvara för stödfunktioner till kärnverksamheterna, både strategiskt och operativt. Förvaltningen är indelad i tre verksamhetsområden:
Fastighet – ansvarar för drift och underhåll av kommunens fastigheter och anläggningar, strategisk lokalförsörjning, projektledning vid ny- och ombyggnation, tillsyn, skötsel, underhåll och utveckling av Ale kommuns yttre miljö.
Kost – bereder och serverar måltider i kommunens kärnverksamheter enligt gällande lagar och riktlinjer.
Verksamhetsservice – ansvarar för lokalvård, vaktmästeri, kommunens fordon samt IT.
Totalt sysselsätter förvaltningen 240 medarbetare som samtliga verkar under servicenämnden.
Om arbetsplatsen
Tjänsten är placerad i Skepplanda simhall, som tillhör park och anläggningsenheten som ligger inom verksamhetsområde fastighet.
Skepplanda simhall är Ale kommuns simhall, och inkluderar även en sporthall. Simhallens verksamhet omfattar allmänhet, skolor och föreningar, men även pensionärs-, handikapp- och rehabgrupper. Simskoleverksamhet samt HLR-utbildningar bedrivs av simhallens personal.
Vår intention är att det ska vara trevligt, rent och säkert för besökarna att komma till vår anläggning. I vår verksamhet fokuserar vi på rent bad, säkerhet och trevligt bemötande.Publiceringsdatum2026-07-22Dina arbetsuppgifter
I tjänsten ingår badbevakning, simskola samt leda grupper i vattenträning. Arbetsuppgifterna omfattar även kioskförsäljning, städning samt andra förekommande arbetsuppgifter inom ramen för simhallens verksamhet. Vi erbjuder ett omväxlande och fritt arbete som kräver att du tar stort eget ansvar.
Vi har verksamhet sex dagar i veckan, både dag, kväll och helg. Kvälls- och helgarbete är schemalagd.
Du möter både kommunala verksamheter, företag och privatkunder, där du är en viktig representant för vårt professionella och serviceinriktade arbetssätt. Arbetsdagarna är varierande och innehåller både planerade uppdrag och akuta serviceärenden.Kvalifikationer
Utbildad vattengympainstruktör
Utbildad simlärare inom SLS eller motsvarande
Flerårig erfarenhet av att arbeta i simhall
Viktiga egenskaper är att du är servicemedveten, flexibel, självgående och har god förmåga att samarbeta.
Det är meriterande om du har erfarenhet att leda Aufguss (bastusittning). Övrig information
Giltigt utdrag ur belastningsregistret ska visas upp. Utdraget beställs via Polisens hemsida:E-tjänst | Polismyndigheten
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vår värdegrund bygger på att tillsammans tar vi ansvar och skapar förtroende. Vi är måna om att våra medarbetare i Ale mår bra och erbjuder där det är möjligt flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag samt förmånliga kollektivavtal. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: https://ale.se/om-kommunen/jobba-i-ale-kommun.html
Tillsammans skapar vi möjligheter, här finns en plats för alla och vi har nära till varandra.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Varbi.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: Jobba i Ale kommun | Ale kommun
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Dina personuppgifter behandlas i Varbi under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutande av rekrytering. Om du har ett Varbi-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Kontakta annars Ale kommun.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ale Kommun
(org.nr 212000-1439), https://ale.se/
Ale torg 7 (visa karta
)
449 31 NÖDINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Serviceförvaltningen Kontakt
Emma Kronberg +46303703115 Jobbnummer
10008734