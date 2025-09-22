Silviasyster eller undersköterska med vidareutbildning inom demensvård
Uppsala kommun, Avdelning för boenden
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna från heltid som norm är personliga assistenter.
Hasselparken ligger i Salabackar, 2 kilometer från Uppsala centrum. Vi har en fin trädgård och det är nära till Brantingstorg, där det finns konditori, apotek och mataffär. Även Vaksala torg ligger på promenadavstånd från oss. På Hasselparken finns det 4 våningar och 69 lägenheter. 49 av våra platser är för demensboende och vi har 20 omvårdnadsplatser. Flera av lägenheterna har utsikt mot trädgården. Lokalerna är ljusa och moderna och på flera väggar har vi fina fototapeter med bland annat motiv från Uppsala. Alla våningsplan har två dagrum som inbjuder till gemenskap, de är inredda med olika teman som exempelvis bio, biljard och skogsrum.
Vi fokuserar på det friska och ordnar både individuella och gemensamma aktiviteter.
Beskrivning av arbetsuppgifterDu kommer att ges möjlighet att ta ett större ansvar och aktivt bidra till verksamhetens utveckling. Du får ett utökat mandat att planera och fördela arbetsuppgifter utifrån verksamhetens behov, handleda kollegor och utföra mer avancerade arbetsuppgifter inom omvårdnad. Du får en viktig roll i att stärka kompetensen på Hasselparken inom demensvård. Du behöver goda kunskaper i BPSD.
Dina arbetsuppgifter är varierande enligt uppdragsbeskrivning för undersköterska. Förutom omvårdnad så kommer du att arbeta med:
• utvecklingsarbete och förbättringsprocesser
• handleda kollegor och vara en förebild i det dagliga arbetet
• ansvara för fördjupningsuppdrag inom demensvård
• samverka med multiprofessionella team och externa aktörer
• ett utökat ansvar för att dokumentera enligt socialtjänstlagen så som genomförandeplaner samt BPSD-registrering
• Anhörigstöd
Du kommer att arbeta måndag till fredag dagtid med viss kvällstjänstgöring. Veckoarbetstid 38,25.
KvalifikationerVi söker dig som är undersköterska med skyddad yrkestitel och vidareutbildning inom demensvård på högskolenivå eller utbildad Silviasyster. Du har gedigen erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen och god förmåga till att utveckla den framåt. Vidare har du mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift samt goda datakunskaper och erfarenhet av dokumentation.
För att lyckas i rollen ser vi att du har en god pedagogisk förmåga att handleda kollegor och bidra till deras utveckling. Du är också trygg med att arbeta självständigt, fatta beslut och ta initiativ till förbättring. Som person är du empatisk och kan sätta dig in i andras perspektiv och du har en god inre kompass vad gäller etik och moral.
Som person har du mod att agera efter din egen övertygelse, du tar initiativ och sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan snabbt ändra ditt synsätt och ditt förhållningssätt. Du ser möjligheter i förändringar. Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människans olika förutsättningar. Du anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren.
UpplysningarHar du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Bodil Malmberg, verksamhetschef, 018-727 73 21
Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 02.Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta rekryteringsenheten: 018-727 23 30
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas. Ersättning
