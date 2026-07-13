Silviasyster eller specialistundersköterska till Kognitiva teamet
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2026-07-13
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Om rollen och dina arbetsuppgifter
Kognitiva teamet arbetar förvaltningsövergripande med att utveckla och förbättra demensvården i Lunds kommun. Vi söker nu ytterligare en diplomerad Silviasyster alternativ specialistundersköterska i demens till det Kognitiva teamet.
Du kommer arbeta i ett förvaltningsövergripande team, vilket innebär att arbetet riktar sig mot både äldre och yngre vuxna, personer inom LSS samt mot både ordinärt och särskilt boende. Teamet består, förutom av Dig, av två demenssjuksköterskor och tre Silviasystrar/Specialistundersköterska demens.
Arbetet är självständigt, men aldrig ensamt då det är daglig avstämning med teamet. Arbetsuppgifterna består främst av ärende för att stötta medarbetare att hitta åtgärder och bemötande där det kan vara svårt. Det ingår även att hålla utbildningar, handledning och rådgivning till både medarbetare och anhöriga eller personen själv med kognitiv sjukdom. Andra arbetsuppgifter är anhörigstöd samt samverkan med interna och externa aktörer. Vi arbetar även ständigt med förbättrings- och utvecklingsarbeten för att förbättra och utveckla demensvården i Lunds Kommun.
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.
Det här ger vi dig som medarbetare
Vi söker dig som
är diplomerad Silviasyster eller specialistundersköterska demens. Det är meriterande om du är certifierad utbildare inom BPSD-registret, har 60 högskolepoäng inom omvårdnad (ej yrkeshögskola) samt har arbetserfarenhet från LSS. Du är en drivande person som är van att prioritera och strukturera ditt arbete. Du kan arbeta både självständigt och samarbeta i team. Du behöver vara bekväm med att föreläsa samt prata inför en större grupp. Du har ett gott bemötande och tycker om att handleda och utbilda. Du uttrycker dig väl i det svenska språket i tal och skrift, och har datorvana inom Officepaketet. Vi förflyttar oss huvudsakligen med cykel, eller bil för längre sträckor. Körkort för personbil krävs.
I den här rekryteringen har vi valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Vi kommer att arbeta löpande med rekryteringen, men kan periodvis ha längre handläggningstid under sommaren. Som en del i urvalsarbetet använder vi tester, i detta fall ett arbetspsykologiskt test. I samband med intervjun kommer vi att fråga dig om ditt löneanspråk. Ta gärna del av vår lönestatistik här
Välkommen med din ansökan!
Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 400 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Hos oss står varje individs behov i centrum, och våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.
Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret:
Utdrag för att kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret, Polisen.se
För arbete inom LSS behöver du dessutom beställa:
Utdrag för arbete med barn med funktionsnedsättning, Polisen.se
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Kommun
(org.nr 212000-1132), https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb
Bruksgatan 22 (visa karta
)
222 37 LUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Kommunal Kommunal 010-4427936 Jobbnummer
10001507