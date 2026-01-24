Silvia-sjuksköterska till hemsjukvården i Ystads kommun
2026-01-24
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Inom social omsorgsförvaltningen arbetar cirka 1200 engagerade medarbetare som bidrar till att ge stöd och omsorg till de som behöver i vår kommun. Arbetet sker inom äldreomsorg, hemtjänst, funktionsnedsättning och socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg.
Hälsa- och sjukvårdsenheten består av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, rehabiliteringsassistenter och HSL-USK. Vi arbetar med patienter från 18 år och uppåt som har behov av hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå i hemmet, både inom särskilt och ordinärt boende.
Vill du göra verklig skillnad för personer med kognitiv sjukdom och deras anhöriga?
Som Silviasjuksköterska/Specialistsjuksköterska med inriktning kognitiv sjukdom har du en nyckelroll i kommunen där personcentrerad vård står i fokus. Du fungerar som konsult, stöd och kunskapskälla för både patienter, närstående och medarbetare i vård och omsorg med ett helhetsperspektiv genom hela vårdkedjan.
I rollen ingår att:
* Vara en central del av kommunens kognitiva specialistteam och guida personer med kognitiv sjukdom och deras närstående genom sjukdomsförloppet.
* Ge råd, handledning och utbildning till medarbetare och verksamheter inom vård och omsorg.
* Arbeta med anhörigstöd i nära samarbete med kommunens anhörigsamordnare.
* Vara ett tryggt ansikte utåt i samhället som medborgare kan vända sig till med frågor om kognitiv sjukdom.
* Samverka internt och externt för en bättre, sammanhållen vård och omsorg.
* Vara en kunskapsbärare som håller dig uppdaterad om forskning och driver utvecklings- och kvalitetsarbete.
Med din specialistkompetens skapar du trygghet, kvalitet och bättre livskvalitet för dem du arbetar med varje dag.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad Sjuksköterska med vidareutbildning som Silvia-sjuksköterska och som med engagemang och värme vill bidra till en trygg och personcentrerad vård. Du har erfarenhet av arbete inom kognitiv sjukdom och/eller kommunal hälso- och sjukvård och är trygg i din specialistroll.
Du är en lagspelare med god pedagogisk förmåga som tycker om att handleda, stötta och inspirera andra. Med ditt professionella och lyhörda förhållningssätt skapar du förtroende hos både kollegor, patienter och anhöriga. B-körkort är ett krav.
Här får du ett meningsfullt uppdrag där din kompetens och ditt engagemang verkligen gör verklig skillnad varje dag!
ÖVRIGT
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Observera även att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit och således inte via e-post eller via andra kontaktvägar. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta angiven kontaktperson.
