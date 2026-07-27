Silvia/demenssjuksköterska till Simrishamns kommun
Simrishamns kommun, Socialförvaltningen / Sjuksköterskejobb / Simrishamn Visa alla sjuksköterskejobb i Simrishamn
2026-07-27
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Vill du ha ett arbete där din kompetens verkligen gör skillnad – på riktigt? Då kanske du är vår nästa Silviasjuksköterska/demenssjuksköterska.
I Simrishamns kommun satsar vi på framtidens nära vård och på att skapa en vård för personer med kognitiv sjukdom som präglas av hög kvalitet, personcentrering och mod att tänka nytt. Nu söker vi dig som vill vara med och driva utvecklingen framåt tillsammans med engagerade kollegor inom kommunal primärvård.
Hos oss blir du en del av ett kognitivt team där Silviasjuksköterska, Silviasystrar och arbetsterapeut samverkar för att ge personer med kognitiv sjukdom och deras anhöriga ett tryggt, sammanhållet och personcentrerat stöd. Tillsammans arbetar vi för att utveckla vården och skapa bästa möjliga livskvalitet för den enskilde.
Du blir en viktig kunskapsresurs i organisationen och arbetar nära patienter, anhöriga, medarbetare och samverkanspartners. Vi uppskattar personer som ser möjligheter istället för hinder och som vill vara med och utveckla framtidens demensvård.
Hos oss får du en roll med både frihet, ansvar och stora möjligheter att påverka. Det här är ett varierande arbete där du kombinerar specialistkompetens, handledning, utvecklingsarbete och samverkan med verksamhetens olika professioner.
Tjänsten är en heltidsanställning med arbetstid dagtid, måndag–fredag.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
Som Silviasjuksköterska/demenssjuksköterska arbetar du konsultativt, stödjande och utvecklande inom hela verksamhetsområdet. Du är en viktig kunskapsbärare och samverkanspart för såväl patienter och anhöriga som för medarbetare, vårdcentraler och andra aktörer.
Du kommer bland annat att:
• Samordna och följa flödet kring personer med kognitiv sjukdom
• Delta i samverkan med vårdcentraler och andra professioner
• Utföra minnestester och genomföra hembesök
• Ge stöd till patienter och anhöriga genom rådgivning, samtal och utbildningsinsatser
• Arbeta aktivt med BPSD-registret och utbilda såväl administratörer som övrig personal
• Handleda och utbilda legitimerad personal
• Delta i nätverk och samverkansforum på lokal, regional och nationell nivå
• Bidra till utveckling och kvalitetssäkring inom kommunens vård kring kognitiv sjukdom
• Delta i förbättringsarbete, processledning och implementering av nya arbetssätt
• Hålla utbildningsmaterial aktuellt och sprida ny kunskap inom området
• Medverka i arbetet med handlingsplaner samt långsiktig utveckling av kommunens vård inom området kognitiv sjukdomKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning inom demens/kognitiv sjukdom eller annan relevant specialistutbildning. Du har ett stort intresse för personcentrerad vård och vill vara med och utveckla demensvården i kommunen.
För tjänsten krävs:
• Svensk sjuksköterskelegitimation
• Är utbildad Silviasjuksköterska eller specialistutbildad inom vård vid kognitiv sjukdom/demens
• God dokumentationsförmåga och goda datorkunskaper
• God svenska i tal och skrift
• B-körkort
Det är meriterande om du:
• Är certifierad utbildare i BPSD-registret
• Har erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård
• Har erfarenhet av handledning, utbildning och förbättringsarbete
• Har vana av samverkan mellan olika verksamheter och professioner
Vi söker dig som är trygg i din profession och som trivs i en självständig roll med stort ansvar. Du har ett gott bemötande, är pedagogisk och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer.
Du är strukturerad, lösningsfokuserad och har förmåga att driva processer från idé till genomförande och uppföljning. Rollen kräver att du kan samordna, inspirera och motivera andra samtidigt som du arbetar nära verksamheten.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Vi erbjuder en varierad och självständig roll där du får använda både din specialistkunskap och din drivkraft att utveckla vården framåt. Och ja vi tror faktiskt att man kan ha både höga ambitioner och arbetsglädje samtidigt.
Här kan du läsa mer om att arbeta i Simrishamns kommun: https://www.simrishamn.se/om-kommunen/karriar-i-simrishamn
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till vår HR-enhet för vägledning i hur du ansöker. Oss når du via Kontakt Simrishamn 0414-81 90 00
Vi har gjort våra kanalval och tackar vänligt nej till kontakt från annons- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336891 - 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simrishamns Kommun
(org.nr 212000-0969)
Stortorget 6 (visa karta
)
272 80 SIMRISHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Simrishamns kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Sara Kristiansson sara.kristiansson@simrishamn.se +46414819776 Jobbnummer
10012152