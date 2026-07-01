Signaltekniker till Basunderhåll Järnväg, Stockholm Mitt!
Infrakraft Sverige AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Stockholm Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Stockholm
2026-07-01
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Inom Infrakraftkoncernen har vi samlat närmare 700 av Sveriges främsta experter inom järnvägs-, vägbyggnad- och anläggningsarbeten, vilket gjort oss till en av branschens mest anlitade aktörer. Vi vet av personlig erfarenhet att det bästa sättet att nå framgång i vår verksamhet är att ge goda möjligheter till drivna individer. Vi söker därför kollegor med egna idéer som vill få frihet och möjlighet att utveckla sina karriärer tillsammans med några av de bästa entreprenörerna i branschen!
Är du redo för en ny utmaning och bli en del av ett härligt team som bygger framtidens infrastruktur?
Den 1 maj 2024 startade vi uppdraget "Basunderhåll av järnvägsanläggningen Stockholm Mitt", en ABT 06 Totalentreprenad. Det handlar om sträckningen Ulriksdal – Älvsjö och Citybanan. Totalt rör det sig om 128 358 spårmeter. Idag är vi ca 40 personer inklusive platsledning som jobbar med projektet. Det här är Sveriges mest trafikerade järnvägssträckor där fjärrtåg, regionaltåg, godståg och pendeltåg samsas.
Rollen hos oss: Signaltekniker med SISÄ-behörighet. Som signaltekniker på Infrakraft kommer du att spela en avgörande roll i att hålla våra järnvägssystem säkra och pålitliga. Du arbetar med ett skickligt team för att utföra nyinstallationer, regelbundet underhåll och felsökning av signalsystem, vilket säkerställer att vår infrastruktur fungerar smidigt. Din arbetsdag är omväxlande, med mycket tid utomhus och i nära samarbete med dina kollegor. Du ansvarar även för digital dokumentation av kontroller och felanmälningar. Ditt engagemang bidrar direkt till att hålla järnvägen i toppskick.
För att trivas hos oss – oavsett roll - är du driven, flexibel, beslutsam och lösningsfokuserad. Du är en positiv och företagsam person som lätt skapar förtroende och som trivs med att arbeta i team.
Vi söker dig som har:
Relevant utbildning för rollen eller motsvarande kompetens
Ett krav är att du har erfarenhet av arbete i Trafikverkets anläggningar
SISÄ-behörighet
B-körkort
Du ska också behärska både svenska och engelska, i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
El-säkerhetsledare för spårarbete, arbetsredskap och spårfordon, samt hantering av klen- och lågspänning
Skydds- och säkerhetsledare (SOS-ledare)
Tillsyningsman (TSM) vid A-, L-, och E-skydd samt vägvakt
Erfarenhet av olika relä- eller datorbaserade signalställverk såsom modell 59, modell CST, 65, 85, 95 med flera
Kunskap om ATC, dess utrustning och systemfunktioner (BSATC)
Ansök nu Du ansöker via knappen "skicka ansökan". Vi tar ej emot ansökningar som endast inkommer via mail. Alla ansökningar behandlas löpande vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdagen. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Om du har frågor om tjänsten kan du via mail kontakta Joar Sandström, Platschef Stockholm Mitt joar.sandstrom@infrakraft.se
. Om du har frågor om rekryteringsprocessen kan du kontakta Cecilia Ångman, HR-specialist via mail cecilia.angman@infrakraft.se
.
Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare och ger lika möjligheter för alla och vår personalsammansättning ska spegla samhället i övrigt och vi vill därför att både kvinnor och män i olika åldrar och med olika bakgrund är varmt välkomna till oss.
Start: Enligt överenskommelse Omfattning: Heltid Placering: Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7132356-2079729". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Infrakraft Sverige AB
(org.nr 559090-8686), https://karriar.infrakraft.se
Terminalvägen 14 (visa karta
)
171 73 SOLNA Arbetsplats
Infrakraft Jobbnummer
9986763