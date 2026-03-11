Signaltekniker till Basunderhåll Järnväg, Södra Stambanan 2!
2026-03-11
Inom Infrakraftkoncernen har vi samlat närmare 700 av Sveriges främsta experter inom järnvägs-, vägbyggnad- och anläggningsarbeten, vilket gjort oss till en av branschens mest anlitade aktörer. Vi vet av personlig erfarenhet att det bästa sättet att nå framgång i vår verksamhet är att ge goda möjligheter till drivna individer. Vi söker därför kollegor med egna idéer som vill få frihet och möjlighet att utveckla sina karriärer tillsammans med några av de bästa entreprenörerna i branschen!
Är du signaltekniker med SISÄ-behörighet som är sugen på nya utmaningar?
Om projektet Den 1 oktober 2025 startade vi uppdraget "Basunderhåll av järnvägsanläggningen Södra stambanan 2", en ABT 06 Totalentreprenad som sträcker sig över sju år. Projektet omfattar sträckorna Grevaryd-Arlöv samt Älmhult-Olofström. Totalt rör det sig om 53,6 mil järnvägssträcka och en organisation på lite drygt 60 personer där etableringarna finns i Eslöv, Hässleholm och Alvesta. Södra stambanan är ett av Sveriges viktigaste godsstråk och samtidigt en av Sveriges mest belastade sträckor för persontrafik, med en kraftigt växande regional tågtrafik.
Rollen hos oss Signaltekniker med SISÄ-behörighet i Trafikverkets anläggning. Som signaltekniker på Infrakraft kommer du att spela en avgörande roll i att hålla våra järnvägssystem säkra och pålitliga. Du arbetar med ett skickligt team för att utföra nyinstallationer, regelbundet underhåll och felsökning av signalsystem, vilket säkerställer att vår infrastruktur fungerar smidigt. Din arbetsdag är omväxlande, med mycket tid utomhus och i nära samarbete med dina kollegor. Du ansvarar även för digital dokumentation av kontroller och felanmälningar. Ditt engagemang bidrar direkt till att hålla järnvägen i toppskick.
Tillsammans i blivande organisation kommer ni driva Södra stambanan 2! Ta denna unika möjlighet att vara med och starta upp ett nytt affärsområde när Infrakraft nu kör i gång verksamheten inom Basunderhåll Järnväg.
Kvalifikationer och personliga egenskaper För att vara framgångsrik i den roll du är intresserad av ser vi att du har relevant utbildning för rollen eller motsvarande kompetens. Ett krav är att du har erfarenhet av arbete i Trafikverkets anläggningar.
För att trivas hos oss - oavsett roll - är du driven, flexibel, beslutsam och lösningsfokuserad. Du är en positiv och företagsam person som lätt skapar förtroende och som trivs med att arbeta i team. B-körkort är ett krav. Du ska också behärska både svenska och engelska, i tal och skrift. Beredskap, natt- och helgjobb samt 7/7 schema kan förekomma.
Ansök nu Du ansöker via knappen "skicka ansökan". Vi tar ej emot ansökningar som endast inkommer via mail. Alla ansökningar behandlas löpande vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdagen. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Om du har frågor om tjänsten kan du via mail kontakta Henrik Kärrman, Platschef SSB2 henrik.karrman@infrakraft.se
. Om du har frågor om rekryteringsprocessen kan du kontakta Cecilia Ångman, HR-specialist via mail cecilia.angman@infrakraft.se
.
Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare och ger lika möjligheter för alla och vår personalsammansättning ska spegla samhället i övrigt och vi vill därför att både kvinnor och män i olika åldrar och med olika bakgrund är varmt välkomna till oss.
