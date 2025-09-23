Signalskyddshandläggare till Amf 4 Göteborg
Vill du ha ett viktigt arbete med administrativt fokus där ditt dagliga arbete har betydelse för många? Vi söker en signalskyddshandläggare för att stärka signalskyddet och för att kunna möta framtida utmaningar inom Marinen.
Signalskydd
Signalskyddet ligger under Amf 4 sambandsavdelning G6 som ansvarar för att vidmakthålla och skydda Amf 4 ledningsförmåga och ledningssystem genom att säkerställa ett tekniskt skydd och efterlevnad av gällande regelverk.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Arbetet innefattar bland annat att agera som stöd till Amf 4 signalskyddschef och säkerställa att såväl användarens behov och regelverkets krav hanteras på ett korrekt och effektivt sätt. Du skall även agera som stöd och utbildare till användare inom organisationen. Vi söker dig som vill möta utmaningen i omvärldsläget tillsammans med oss på Amf 4 G6. Vi utgår från att du trivs med att arbeta i ett arbetslag och fungerar bäst under frihet och ansvar inom givna gränser. Du uppskattar att få ta dig an nya uppgifter och förstår vikten av en given tidpunkt. Det är absolut nödvändigt att du som söker förstår och uppträder enligt Försvarsmaktens värdegrund. Det är en viktig förutsättning för att vi ska kunna verka och fungera effektivt i vardagliga, såväl som intensiva situationer.
KRAVPubliceringsdatum2025-09-23Kvalifikationer
• Godkänd gymnasieutbildning
• Genomförd värnplikt/GU med godkänt resultat de senaste 10 åren
• B-körkort
• Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska Dina personliga egenskaper
Dina personliga egenskaper präglas av noggrannhet, samarbetsförmåga, lyhördhet och en stor förmåga till samarbete. Du har en hög inlärningsförmåga och flexibilitet, då övnings- och insatsmiljön är dynamisk, samtidigt som signalskyddsområdet är styrt genom regelverket. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för arbetet.
Meriterande
• Kompetens inom IT-säkerhet och logganalys, skall styrkas med utbildningsintyg och/eller referenser
• Signalskyddsbehörigheter
• Militär befattningsutbildning med inriktning med inriktning mot ledningssystem, systemteknik, signalskydd eller samband
• Erfarenheter av arbete i militär verksamhet på taktisk nivå
• Erfarenheter av att arbeta i Försvarsmaktens skyddade system
• Erfarenhet av samverkan med andra myndigheter och entiteter inom signalskydd
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer vår värdegrund via vår hemsida.). Övrig information
Anställningsform: Heltid GSS/K-tjänst med tidsbegränsad anställning 6 år varav 6 månader provanställning vid nyanställning. Individuell lönesättning tillämpas enligt avtal.
Arbetsort: Västra Frölunda, Göteborg.
Resor och kvälls/helg tjänstgöring förekommer.
Tillträdesdatum: Efter överenskommelse
Upplysningar om befattningen
Anders Berntsson C G6, anders.berntsson@mil.se
Upplysningar om rekryteringsprocessen
Claudia Kremer Rekryteringskoordiantor, Amf4-G1@mil.se
Fackliga företrädare
OF-Amf Fj Niklas Bryngelsson, niklas.bryngelsson@mil.se
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-10. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
• CV , Personligt brev, förklarandes varför du söker tjänsten hos oss
• Kontaktuppgifter till två-tre referenser (varav minst en militär chef)
Kopior av:
• Körkort och ev. militärt förarbevis
• Intyg på genomförd militär grundutbildning
• Civila betyg
• Senaste militära tjänstgöringsomdömet
• Ev. tjänstgöringsomdöme från internationell tjänstgöring
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
På Älvsborgs amfibieregemente, i centrala Göteborg, verkar vi där land möter hav och utgör en viktig länk mellan armé- och sjöstridskrafterna. Som återetablerat regemente med garnisonsansvar växer vi och är behov av fler kompetenta officerare, soldater och civila medarbetare som fortsätter utveckla förbandet till dess viktiga uppgift: Försvara Sveriges många kustnära skärgårdsområden samt skydda våra leder in till Skandinaviens största hamn i syfte att värna Sveriges strategiska import.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
