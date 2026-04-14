SIG-koordinator till enheten för social brottsprevention
Vill du arbeta med att stötta och motivera de som vill lämna en kriminell livsstil? Då kan du vara den vi söker!
Vilka är vi?
Enheten för social brottsprevention består av samverkansformerna SSPF (skola, socialtjänst, polis, fritid), SIG (social insatsgrupp), avhopparverksamhet samt förebyggarteamet. Nu förstärker vi enheten med ytterligare en SIG koordinator.
Syftet och målet med enhetens arbete är att erbjuda stöd så tidigt som möjligt i en persons liv eller i början av en problemutveckling för att förebygga eller minska negativa konsekvenser. Vi fokuserar på att förebygga att barn och unga börjar begå brott, att bryta en brottslig utveckling, att förebygga återfall i brott samt på brottsförebyggande föräldraskapsstöd .
Målgruppen för SIG är ungdomar och vuxna vars mönster av risk- och skyddsfaktorer indikerar en hög risk för fortsatt kriminalitet och annat allvarligt normbrytande beteende.
Målgruppen för avhopparverksamhet gäller individer som valt att lämna organiserad brottslighet och som bedöms vara i behov av samhällets stöd och skydd för att fullfölja detta. Ett avhopp kan ske från olika kriminella miljöer, exempelvis lokala kriminella nätverk, en våldsbejakande extremistisk miljö eller en löst sammansatt kriminell gruppering. Definitionen är gemensam för polismyndigheten, länsstyrelserna, Kriminalvården, Statens institutionsstyrelse och Socialstyrelsen.
Vi erbjuder dig som medarbetare flextid, individuell lönesättning, extern handledning, gedigen introduktion och engagerade kollegor!Publiceringsdatum2026-04-14Arbetsuppgifter
Som SIG-koordinator samordnar du arbetet runt personen och ingår i arbetsgruppen för SIG och avhopparverksamhet tillsammans med dina kollegor. Du deltar i arbete med verksamhetsutveckling och i nära samverkan både internt och externt med andra myndigheter och andra relevanta samverkans forum.
Du arbetar med personer som vill och bedöms ha behov av att lämna en kriminell livsstil samt motiverar och stöttar till att lämna, vilket innebär att en del av dina arbetsuppgifter även innefattar behandlande insatser i form av kriminalitetsprogram och bedömning av RBM- risk, behov, mottaglighet.
Vem är du?
Vi söker dig som har en socionomexamen, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig i kombination med 7,5 hp socialrätt. Du har erfarenhet av brottsförebyggande arbete och kunskap om risk- och skyddsfaktorer. Du får också gärna ha erfarenhet av riskbedömningar enligt RBM, samt vana av klientkontakter i syfte att förändra destruktiva livsmönster.
Du är trygg, stabil och har god självinsikt. Du ser relationer i sitt rätta perspektiv, har ett positivt förhållningssätt till din omgivning och är en samarbetsinriktad. Vidare ser du och tar tillvara på möjligheter till förändring och du bidrar till ett positivt arbetsklimat genom att inspirera och entusiasmera andra.
Du har goda kunskaper i svenska, i tal såväl som i skrift och du kommunicerar på ett tydligt sätt.
B-körkort för manuell växellåda är ett krav för tjänsten.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Ja, delvis
Sista ansökningsdatum: 25 april, intervjuer sker löpande
Kontakt: Enhetschef Hillevi Kassow Helander, 011-15 26 40
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens for detta jobb är "Job-121440".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings kommun
(org.nr 212000-0456), https://norrkoping.se/
603 69 NORRKÖPING
För detta jobb krävs körkort.
Enhetschef
Hillevi Elisabeth Kassow Helander hillevi.kassowhelander@norrkoping.se 0730202377
