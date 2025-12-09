Siemens Energy i Trollhättan söker truckförare
Vi söker nu en erfaren och självgående truckförare och materialhanterare till Siemens Energy i Trollhättan. Här erbjuds du en roll där du framför allt kommer köra truck men även jobba administrativt i affärssystemet SAP. Läs mer om tjänsten nedan så hoppas vi på att ta emot din ansökan!Dina arbetsuppgifter
I rollen som truckförare och materialhanterare blir du en del av Siemens godsavdelning. Arbetsuppgifterna består bland annat av:
• Truckkörning, skjutstativ och motviktstruck
• Godsmottagning
• Avsändning
• Materialutplock
• Inventering
• Registrering i SAP affärssystemProfil
Vi söker dig som har erfarenhet inom lager- och logistikområdet. Tjänsten kräver att du har truckkort A+B samt hanterar truckkörning obehindrat. Utöver detta är det en fördel om du tidigare arbetat i SAP eller liknande affärssystem.
Då rollen innefattar en hel del administrativt arbete krävs det att du är noggrann och strukturerad i ditt arbetssätt. Som person är du positiv och har lätt för att samarbeta med dina kollegor.Kvalifikationer
• B-körkort
• Truckkort A1-4, B1-4
• Svenska i tal och skrift
• God datavana
• Flexibel lagspelare
• Erfarenhet av godsmottagning
• Erfarenhet av godsavsändning
Meriterande:
• Engelska i tal och skrift
• Erfarenhet av SAP
• Terminaltruck D2
• Traverskort
Önskad start: Januari/februari
Arbetstider: Dagtid. 2-skift kan förekomma och du måste därför även vara öppen för detta.
Tjänsten är en inhyrning via Ikett Personalpartner med goda möjligheter till anställning hos kund på sikt.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar de sökande som uppfyller kraven.Om företaget
Siemens Energy AB utvecklar och tillverkar världsledande gasturbiner för en global marknad. Företaget levererar även kompletta turbinbaserade kraftanläggningar för långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv produktion av elektricitet, ånga och värme. Turbinerna säljs även som drivkällor för kompressorer och pumpar, främst inom olje- och gasindustrin. En omfattande serviceorganisation täcker alla levererade produkter och anläggningssystem.
På Siemens Energy arbetar 2 800 personer, merparten i Finspång och ca 120 i Trollhättan. Företaget omsätter ca 10 miljarder kronor om året. I Siemens verkstad i Trollhättan tillverkas brännkammare för gasturbiner och dem är specialiserade på tillverkning av delar i rostfritt stål, legeringar och värmetåliga material.
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med bemanning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
