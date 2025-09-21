Sibylla skarphäll söker medarbetare
2025-09-21
Sibyllakedjan består av över 160 restauranger från Ystad i söder till Kiruna i norr. Vi bryr oss om våra gäster på riktigt. Hos oss står gästen i centrum och vårt bemötande är familjärt och hjärtligt. Vår meny innehåller allt från älskade snabbmatsklassiker till modern snabbmat. Våra gäster upplevelse ska andas vårt motto "Ha det gott" vid varje besök.
Nu söker vi två nya medarbetare till vårat härliga gäng på Sibylla-Skarphäll:
En som kan jobba mellan 75-100 %, där du framförallt arbetar i köket men även i kassa och Drive-IN.
En som kan jobba extra på kväller och helger.
Som restaurangbiträde kan dina arbetsuppgifter variera från att tillaga och servera vår goda mat till att säkerställa att matsal och kök är i toppskick. Arbetet innebär varierande arbetstider på dagar, kvällar och helger.
Krav på kvalifikationer:
Ingen arbetserfarenhet krav men, det är merit om du har erfarenhet inom restaurangbranschen.
Du kan börja jobbet omgående eller enligt överenskommelse.
Skicka in ditt CV och ett kort personligt brev så hör vi av oss till er!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-21
E-post: Hamed.anwari123.ah@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Anwari Group AB
(org.nr 559119-1399)
Skarphällsgatan 1 (visa karta
)
621 41 VISBY Kontakt
Restaurangbiträde
Hamed Anwari hamed.anwari123.ah@gmail.com 0727824458, 0727824458 Jobbnummer
9518938