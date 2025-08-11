Shift Technical Advisor (STA) - nyckelroll i säker drift av Ringhals 3 - 4!
2025-08-11
Företagsbeskrivning
Ringhals kärnkraftverk levererar fossilfri el varje dag, året runt. Vi har mer än 40 års erfarenhet av elproduktion. Ringhals ligger på västkusten i Varbergs kommun, sex mil söder om Göteborg.
Vår medarbetarkultur präglas av kompetens, kunnande och positiva människor som vill dela med sig av sina kunskaper. På Ringhals arbetar vi ständigt med att utveckla vår verksamhet och vårt arbetssätt för att kunna nå de krav som kunder och omvärld ställer på oss. Därför ser vi individens utveckling som en stor del av företagets framtid. Hos oss erbjuds du personlig utveckling på en arbetsplats med många möjligheter.
Läs gärna mer om vår verksamhet https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/ringhals
Om rollen
Vill du vara med och forma framtidens produktionsenhet? Vill du vara med och bidra till Sveriges fossilfria elförsörjning?
Nu har du möjlighet att göra det hos avdelning Produktion på Ringhals. Vi arbetar tillsammans för att driva Ringhals 3 och 4 på ett effektivt och säkert sätt.
Vårt mål är att använda våra resurser effektivare för att bli flexibla i vår produktion och vara tillgängliga när vi behövs i Sveriges elnät. För att nå dit behöver vi engagerade medarbetare som vill göra skillnad tillsammans med ett starkt team. Nu söker vi en Shift Technical Advisor (STA) till enheten RDP för att göra bemanningen i skiftlagen komplett.
Om jobbet
Som STA är du ett tekniskt stöd till kontrollrummets operatörer och en viktig del av skiftlaget. Rollen är bemannad dygnet runt och har ett tydligt fokus på säker drift - både vid normal och störd drift.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Stödja blockens operatörer i kontrollrummet med tekniska bedömningar och vägledning
Bidra till god strålsäkerhet genom handlingsplaner och ställningstaganden
Delta i haveriberedskapsorganisationen som Driftingenjör Haveri
Utbildas för att kunna verka rollen som VHI (Vakthavande Ingenjör)
Kravspecifikation
Om dig
Vi söker dig som har ett starkt säkerhetsfokus och trivs i en roll med stort ansvar. Du är trygg i din tekniska kompetens och har modet att fatta självständiga beslut - även i pressade situationer.
Vi ser att du har:
Gedigen drifterfarenhet från PWR-block
Goda kunskaper inom haverihantering
Förmåga att arbeta självständigt och fatta snabba beslut
En ifrågasättande attityd med säkerheten i fokus
Som STA tillhör du ett skiftlag men det krävs ett oberoende och mod i befattningen, då du förväntas kunna överpröva den biträdande skiftchefens ställningstagande.
STA har en central roll i Ringhals organisation främst vid störd drift och andra oförutsedda händelser vilket gör att du behöver kunna samarbeta både internt och externt. Kontakter med myndigheter förekommer också vilket kräver att du har god förmåga att utrycka dig i tal och skrift.
Ytterligare information
Övrig information
Vi erbjuder
För att nå våra strategiska mål utvecklar vi ständigt våra medarbetare för att se till att alla anställda är rustade på bästa sätt för sina uppgifter och ansvarsområden, både nu och i framtiden. Vattenfall och Ringhals är en arbetsgivare som tar ansvar och lyssnar på sina medarbetares behov. Det är enbart du själv som sätter gränsen för dina möjligheter att utvecklas inom organisationen. Ringhals erbjuder flertalet internutbildningar där du kommer kunna vidareutveckla dig och skapa den spetskompetens som krävs inom just ditt område.
Vi har även en hel del personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs mer om våra fina förmåner här.
Placeringsort
Ringhals
För mer information om själva tjänsten kontakta rekryterande chef Olafur Olafsson 0709-699899
För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Lina Friberg lina.friberg@vattenfall.com
Fackliga representanter: Patrik Andersson- Akademikerna, Jonas Eriksson - Unionen, Anders Karlsson - Ledarna, Alexander Johnsson- SEKO. Samtliga nås på 0340-66 70 00.
Välkommen med din ansökan senast 21/9 2025. Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdatum. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bland annat av regler om säkerhetsskydd, nukleär icke-spridning och exportkontroll. På grund av dessa regler genomförs en kontroll av kandidaten för många av tjänsterna i vår verksamhet innan anställning sker. För de tjänster som leder till deltagande i säkerhetskänslig verksamhet eller placering i säkerhetsklass innebär denna kontroll att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
