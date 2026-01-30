Shift Managers till Parkfood på Kolmårdens djurpark
2026-01-30
Är du redo att ta steget in i en ledarroll där du gör skillnad varje dag?
Kolmårdens djurpark är en plats där äventyr, glädje och minnen skapas - varje dag. Förutom våra fantastiska djur, Bamses Värld och upplevelser för hela familjen, bjuder vi även våra gäster på spännande spel och inspirerande butiker.
Nu söker vi fler Shift Managers till Parkfood & Snacks som vill vara med och skapa magiska ögonblick för våra gäster.
Om tjänsten
Som Shift Manager på Parkfood eller Snacks leder du den dagliga driften i en eller flera enheter, antingen inom Snacks eller Parkfood, och arbetar nära ditt team för att säkerställa att varje dag flyter smidigt, effektivt och med gästens upplevelse i fokus. I rollen som Shift Manager är du mitt i pulsen av verksamheten. Du är både ledare och operativ kraft där du visar vägen genom att vara närvarande i det dagliga arbetet. Du har personalansvar för ditt team och ansvarar för bemanning, att leda och coacha dina medarbetare, introducera nya kollegor och skapa ett sammansvetsat team som levererar service på högsta nivå. Du blir en förebild, en kulturbärare och en viktig kraft i Parks and Resorts vision: att leverera helhetsupplevelser i världsklass - varje gång.
Du kommer bland annat att:
• Leda den dagliga driften av din enhet/dina enheter
• Sätta mål och fokus för dagen utifrån parkens övergripande riktning
• Optimera bemanning, flöden och arbetsfördelning för att skapa effektiv och säker drift
• Arbeta med löpande feedback, coaching och stöd till medarbetare och introducera nya medarbetare i teamet
• Säkerställa att rutiner för livsmedelshygien, säkerhet och kvalitet följs
• Hantera bemanning och ansvara för schemafrågor såsom ledighetsansökningar, raster och sjukanmälningar.
• Driva utveckling av din enhet/dina enheter
• Följa upp försäljning, nyckeltal och vidta åtgärder för att stärka din enhet/dina enheters lönsamhet
• Säkerställa att enheten är välfylld, korrekt skyltad, ren och organiserad för en förstklassig gästupplevelse
Kvalifikationer
• Gymnasieutbildning är ett krav; eftergymnasial utbildning inom ledarskap, service management eller motsvarande är meriterande.
• Meriterande erfarenhet av operativt ledarskap, gärna inom service-, nöjes- eller besöksnäringen.
• Meriterande av bemanningsplanering och schemaläggning för att optimera resurser i en gästfokuserad verksamhet.
• Erfarenhet av att arbeta med gästmöten och leverera hög servicekvalitet i en snabbföränderlig miljö
Om dig
Du är resultatorienterad, flexibel och en närvarande ledare som coachar, engagerar och skapar goda samarbeten. Du brinner för att leverera starka gästupplevelser och är en naturlig bärare av verksamhetens kultur och värderingar.
Du har god ekonomisk förståelse, arbetar tryggt med nyckeltal och digitala verktyg och har förmåga att förbättra operativa processer. Med din starka organisatoriska förmåga skapar du struktur och tydlighet, och du kommunicerar väl på både svenska och engelska.
Anställning
Tjänsten är en säsongsanställning och vi söker dig som kan arbeta större delen av vår sommarsäsong 2026. Tjänsten sträcker sig huvudsakligen från slutet av mars till början av september men innefattar även utbildning och enstaka arbetsdagar tidigare under våren. Arbetstiderna varierar beroende på låg-eller högsäsong och är anpassade till verksamhetens öppettider där schemat varierar mellan arbete på dagtid, kvällstid och helger.
För denna tjänst behöver du vara över 18 år och kunna kommunicera på svenska.
Sista ansökningsdag är 2026-02-15. Urval sker löpande så skicka in din ansökan redan idag.
Vi tar endast emot ansökningar via vår rekryteringsplattform.
Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig chef Linn Påhlsson, linn.pahlsson@kolmarden.com
Varför ska du söka till just oss?
Att leverera hög service vid varje gästmöte är en utmaning. Det kan vara stressigt, tufft och tålamodsprövande, det vet vi. Men vi vet också att när vi förstår att vi kan skapa magi i människors vardag och samtidigt få vänner för livet- då är det världens roligaste jobb! Är du redo att anta denna utmaning så kommer du få en helt oförglömlig sommar, det kan vi lova.
Med utsikt över Bråviken ligger Kolmårdens djurpark, en plats fylld av upplevelser för alla åldrar, från berg- och dalbanor och Bamses Värld till spa och konferensmöjligheter på fantastiska Vildmarkshotellet. Och framför allt: Nordens största djurpark. Djurparken fungerar som utbildningsresurs för Sveriges skolor och är medlem i Svenska Djurparksföreningen och internationella branschorganisationerna EAZA, WAZA och IUCN.
Kolmården är en del av Parks and Resorts, Nordens ledande aktör inom upplevelseindustrin. I koncernen ingår även några av Sveriges mest populära resmål; Gröna Lund, Skara Sommarland och Furuvik. Parks and Resorts är ett familjeföretag som investerar allt överskott i verksamhetens fortsatta utveckling. Ersättning
Lön enligt kollektivavtal mellan Visita - Unionen
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
