Shift Leader till Landvetter 30h/veckan
Espresso House Sweden AB / Servitörsjobb / Härryda Visa alla servitörsjobb i Härryda
2025-09-30
, Lerum
, Partille
, Bollebygd
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Espresso House Sweden AB i Härryda
, Partille
, Mölndal
, Göteborg
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Espresso House söker en Shift Leader som vill leverera världens bästa kaffeupplevelse till världens bästa gäst!
Som Shift Leader på Espresso House utför du alla arbetsuppgifter som en Barista gör men rollen innebär också ansvar för och planering av daglig drift tillsammans med Coffee Shop Manager.
För att kunna arbeta de arbetstider som vi har på Landvetter söker vi dig som har körkort och tillgång till bil. Parkering ingår.
Arbetstiden är förlagd i coffee shopen, där du arbetar direkt i kontakt med våra gäster, tillsammans med det team av Baristor som är dina kollegor. Förutom hantering av kaffemaskin och kvarn består arbetet av kassaarbete, beredning av smörgåsar och sallader, diskplock samt andra vanligt förekommande arbetsuppgifter i café. Att du är baristautbildad är en merit men inget krav, eftersom vi utbildar alla våra anställda i egen regi.
Din målsättning som Shift Leader skall vara att utvecklas och växa inom Espresso House. Det är därför meriterande om du har arbetat inom café/restaurang eller har likvärdig erfarenhet sedan tidigare och har god kännedom om branschen och är van vid att arbeta oregelbundna tider.
Vad erbjuder du oss?
• Du är en glad och positiv person som smittar av sig till kollegor och gäster
• Du har förmågan att leda och fördela arbetsuppgifter till dina kollegor
• Du är tävlingsinriktad och drivs av försäljning
• Du är ansvarsfull och initiativrik och säkerställer att coffee shopen är i toppskick
• Du är en effektiv person som trivs bäst i ett högt tempo
Vad erbjuder vi dig?
Espresso House är ledande inom branschen vilket betyder att du är en del av ett framgångsrikt företag med mycket goda utvecklingsmöjligheter. Vi satsar på våra medarbetare och det finns stora möjligheter att växa med oss! På Espresso House är utbildning viktigt och alla våra medarbetare får genomgå en introduktion till sin nya tjänst. Hos oss finns det flera olika möjligheter att jobba med mycket mer, du kan läsa mer om våra olika karriärsvägar på vår hemsida.
Rekrytering sker löpande så skicka in din ansökan redan idag! Ersättning
Vi utgår från HRF:s kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Espresso House Sweden AB
(org.nr 556507-7160), http://www.espressohouse.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Espresso House Jobbnummer
9533851