Shift Leader som vill vara med när vi öppnar i Högdalen!
2026-04-09
Shift Leader hos oss på Caffè Nero
Om du har rätt inställning och lyckas i rollen som Shift Leader vill vi snabbt utveckla dig till att bli en av Caffè Neros framtida Store Managers! Nedan har vi sammanfattat de viktigaste för dig att veta om rollen.
Ansvarsområden och arbetsuppgifter
Tillsammans med Assistant Store Manager och Store Manager utgör du din enhets Ledningsgrupp och det är helt enkelt ni som hjälper till att utveckla/ leda teamet och verksamheten framåt. Som Shift Leader blir dina främsta fokus:
Drift: Du arbetar i och ser till att allt fungerar i den dagliga driften genom att säkerställa rutiner och kvalitetskrav
Personal: Du är en förebild som inspirerar dina kollegor till att göra det lilla extra för varandra och Caffè Neros gäster genom service, bemötande och produktkvalitet i världsklass
Resultat & Planering: Du följer uppsatta resultatmål, rutiner och processer och delegerar ut arbetsuppgifter under dina shift
Kompetensutveckling: Du är delaktig och engagerad i att utveckla dig själv, teamet, enheten och Caffè Nero Sverige framåt i den dagliga driften liksom under operationella- och utvecklingsmöten
Varför välja oss?
När du börjar jobba hos oss på Caffè Nero i Sverige blir du en del av en grupp omtänksamma, glada och målinriktade kollegor som strävar efter att göra en positiv skillnad i människors liv. Samtidigt som du jobbar med kaffe av högsta kvalitet och ger fantastisk service.
Och det tar inte slut där. Utvecklingsmöjligheterna är många! Vårt mål är att så många tjänster som möjligt ska fyllas med medarbetare som redan arbetar hos oss.
Saker som du du kan räkna med när du arbetar hos oss:
Tillsvidareanställning
Deltidisanställning på 20-30h/veckan som övergår till heltid när du går vidare till rollen som Assistant Store Manager
Kollektivavtalsanslutna
Friskvårdsbidrag
Möjlighet att utvecklas personligen och anta nya roller inom företaget
Obegränsat antal kaffedrycker och upp till 50 % rabatt på allt vi säljer i våra caféer
Sök jobb hos oss om du kan ticka nedan boxar:
Du är 18 år eller äldre
Du har erfarenhet från en arbetsledande roll exempelvis som biträdande chef, teamleader eller skiftledare
Du har arbetat i servicebranchen tidigare
Du talar och förstår både svenska och engelska
Du tycker det är lika kul med det löpande och operativa arbetet som med lite mer långsiktigt affärsutvecklande
Flexibiliete för vi har öppet 7 dagar i veckan
Skickar in din ansökan på en gång, vi ser mycket fram emot att komma i kontakt med dig!
Sista ansökningsdag är 2026-04-19.
(Vi skippar personligt brev. Bifoga bara ditt CV och svara på frågorna som är kopplade till tjänsten.)
Snabbt om Caffè Nero
Caffè Nero är ett familjeägt, internationellt företag med fler än 1000 caféer över hela världen. Vi vill göra en positiv skillnad för Caffè Neros medarbetare och gäster oavsett vilket land de befinner sig i, genom att leverera service och kaffe i världsklass. Vår historia går drygt 30 år tillbaka i tiden till England och vår grundare Gerry Ford. Enligt hans vision är det vårt kaffe, vår service och våra team som skiljer oss från andra arbetsplatser. I Sverige är vi fortfarande en liten kjedja men vi har höga ambitioner och vet att med rätt medarbetare så kommer vi kunna växa! Så ansöker du
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare The We Select Company AB
