Shift Leader Restaurant (Hovmästare), Scandic Kalmar Väst, 80%
2026-03-31
Beläget invid E22 ligger Scandic Kalmar Väst, nära både till flygplatsen och centrala Kalmar. Vi som jobbar här fokuserar på ett personligt, trevligt och välkomnande bemötande mot våra gäster så klart, men också mot varandra. Vi har alltid fokus på vårt gemensamma arbete och sluter upp tillsammans där det behövs. Genom att vara ett team som jobbar med mycket inspiration och glädje skapar vi fantastiska hotellupplevelser för våra gäster.
Nu söker vi en Shiftleader till vår restaurang på hotellet Scandic Kalmar Väst.
Oavsett varför gästen kommer till oss är det få saker som är så uppskattade som ett vänligt ansikte som hälsar välkommen. Som Shiftleader agerar du värd tillsammans med övriga teamet på hotellet och skapar en gästupplevelse i världsklass.
Hos oss får du ta ett stort eget ansvar för att ta de beslut som krävs för att göra gästen nöjd och teamen utvecklar och förbättrar arbetssätt och service i takt med att omvärlden förändras. Vi är nämligen övertygade om att det är när du får utvecklas och bidra med all din kompetens och erfarenhet som vi överträffar gästens förväntningar. På köpet får vi kul på jobbet!
Så ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - och bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic!
Vad innebär rollen som Shift Leader Restaurant?
Du som arbetar i vår restaurang är den första gästen möter i vår restaurang, därför är det av stor vikt att du har ett varmt bemötande och är uppmärksam på detaljer samt gästens behov. Du har ett brinnande intresse för mat och dryck samt gillar ordning och reda, både i ditt eget och dina kollegors arbete. Allt för att ge våra gäster en fantastisk måltidsupplevelse. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att servera mat och dryck och att ansvara för egen kassa. Du stöttar dessutom upp teamet på hotellet med andra arbetsuppgifter vid behov. Under din tid hos oss kan dessa områden variera i takt med att du och affären utvecklas.
I rollen som Shiftleader är du ansvarig för att alltid leverera ett fint värdskap gentemot gäst och medarbetare. Förutom att vara en del av driften, har du den övergripande överblicken över gästflödet i restaurangen och ser tillsammans med teamet till att prioritera arbetsuppgifter så att verksamheten flyter på och gästerna blir nöjda. Du leder och fördelar arbetet och hanterar bemanningen under ditt arbetspass. Vid behov ges du möjlighet att utbilda nya medarbetare på hotellet och du avlastar också Restaurant Manager med vissa administrativa arbetsuppgifter.
Vem är du?
För att passa i rollen tror vi att du har minst två års erfarenhet av restaurangarbete. Har du också erfarenhet av konceptstyrd verksamhet är det ett stort plus. Då vi har gäster från hela världen är mycket goda kunskaper i svenska och engelska ett krav. Du har både förmåga och vilja att arbeta med ett driftsnära ledarskap. Du är trygg i ditt ledarskap och har både integritet och säljdriv. Allra viktigast är dock dina personliga egenskaper och din inställning. För att passa i rollen behöver du vara en bra lagspelare som tar ett stort ansvar för dina arbetsuppgifter och helhetsresultatet. Viktigt är också att du kan förmedla ett gott värdskap till hotellets gäster.
Information om tjänsten:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på deltid, ca 80%.
Vi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida. Alla ansökningar kommer att behandlas löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, varför vi ber dig att ansöka så snart som möjligt.
Vi ser fram emot att välkomna dig till oss på Scandic!
Ps. på vår hemsida kan du läsa ännu mer om tjänsten, våra förmåner och vår kultur på Scandic!
Vi når längre när olikheter bejakas. Hos oss får du utrymme att vara dig själv och utvecklas i den riktning du vill, med trygga villkor och schyssta avtal som grund. Ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic.
Sista dag att ansöka är 2026-09-27
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "936794987".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Scandic Hotels AB
392 39 KALMAR
