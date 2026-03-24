Shibu Shibu söker Köksbiträde Ronneby
Shibu Shibu AB / Restaurangbiträdesjobb / Ronneby Visa alla restaurangbiträdesjobb i Ronneby
2026-03-24
, Karlskrona
, Karlshamn
, Tingsryd
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Shibu Shibu AB i Ronneby
, Malmö
, Halmstad
, Falkenberg
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Älskar du mat, högt tempo och ett härligt team? Shibu Shibu växer och söker nu ett köksbiträde till vår restaurang i Ronneby!Publiceringsdatum2026-03-24Om tjänsten
Som köksbiträde hjälper du till med förberedelser, enklare matlagning, disk, kassaarbete och att hålla rent och snyggt i köket. Du får möjlighet att utvecklas och lära dig mer om det asiatiska köket i en inspirerande och rolig miljö.
Vi söker dig som:
Har 1-2 års erfarenhet av arbete i restaurangkök
Är noggrann, stresstålig och gillar att samarbeta
Har ett positivt humör och en vilja att lära
Erfarenhet av det asiatiska köket och sushi är meriterande, men inget krav - vi lär dig gärna!
Har kassaerfarenhet är meriterande, men inget krav - vi lär dig gärna!
Vi erbjuder:
En trivsam arbetsplats med engagerade kollegor
Möjlighet att utvecklas inom ett växande företag
Plats: Ronneby
Omfattning: Heltid, deltid eller enligt överenskommelse
Tillträde: April eller enligt överenskommelse
Intresserad?
Skicka din ansökan till hello@shibushibu.se
och märk mejlet med "Köksbiträde Ronneby".
Vi intervjuar löpande - vänta inte med att skicka in din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
E-post: hello@shibushibu.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Köksbiträde Ronneby".
Arbetsgivare Shibu Shibu AB
(org.nr 559491-6883)
372 31 RONNEBY Arbetsplats
Shibu Shibu Ronneby Jobbnummer
9817271